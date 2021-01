Bonne année 2021 : quel régime adopter pour éliminer les excès ?

publié le 02/01/2021 à 09:02

Qui dit fêtes de fin d'année, dit repas des plus copieux. Foie gras, saumon, bûches... entre Noël et le Nouvel An les excès sont de rigueur. Si tous ces mets régalent nos papilles et nos palais, notre estomac, quant à lui, fait grise mine.

Après avoir bien profité de ces gargantuesques repas, il faut aussi savoir reprendre une alimentation plus saine et équilibrée. Afin de choisir les meilleurs aliments, Emilie Demoly, nutritionniste et diététicienne en région parisienne, partage avec nous ses précieux conseils afin de démarrer la nouvelle année sur de bonnes bases.

Ainsi, pour éliminer les excès accumulés, les haricots verts, la mâche, la courgette, l'endive, le potiron ou le potimarron seront d'excellents alliés, à consommer sans modération. En accompagnement, privilégiez les poissons blancs ou les volailles. L'objectif n'est pas de se mettre à la diète, mais de s'orienter vers une alimentation équilibrée.

En dessert, préférez les fruits. Emilie Demoly conseille de choisir de l'ananas ou de la papaye, "qui sont très riches en bromélaïne, une enzyme digestive". Les citrons, jaunes ou verts, sont également à favoriser car ils aident à la "vidange gastrique", explique-t-elle. Enfin, la nutritionniste préconise "l'hydratation avec de l'eau plate, et des tisanes, à base de thym, de romarin et de bardane".