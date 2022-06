Boire de la bière aurait un impact positif sur la santé intestinale des hommes

Voilà une révélation qui devrait sans aucun doute ravir de nombreux consommateurs, face à l'arrivée de l'été et le retour des fortes chaleurs. Selon les résultats d'une étude menée par des chercheurs de l'Université nouvelle de Lisbonne, boire de la bière, et plus particulièrement de la lager, participerait à améliorer l'état de santé intestinale des hommes.



Comme le rapporte l’ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, dans un article repéré par 20minutes, cette bière à fermentation basse peut participer à la diversité bactérienne au sein des intestins. Pour les 22 hommes ayant participé à cette étude, et qui ont bu quotidiennement une lager pendant un mois, les résultats montrent que cette bière a participé à "une augmentation de la diversité bactérienne de l'intestin".

Les chercheurs expliquent que ces effets bénéfiques sur leurs intestins seraient liés aux polyphénols, des molécules aux multiples vertus présentes aussi dans de nombreux fruits et légumes. En outre, les résultats de cette étude étaient similaires concernant la bière sans alcool, ce qui signifie que les bienfaits de la bière sont indépendants du fait qu'elle soit alcoolisée ou non.

