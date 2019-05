Bientôt une application pour détecter l'otite chez les enfants ?

publié le 23/05/2019 à 12:42

Il n'est pas toujours facile de savoir si son enfant a une otite. Mais cela sera peut-être un jour un lointain souvenir. Des ingénieurs de l'Université de Washington ont en effet inventé une application mobile pour la détecter.



L'application mise au point par les chercheurs, qui la présentent dans la revue Science Translational Medicine, émet un son continu, comme un pépiement d'oiseau, dans le canal auditif de l'enfant, via un simple entonnoir de papier fabriqué par les parents. Il faut le tenir dans l'oreille 1,2 seconde.

L'application écoute ensuite, par le micro du smartphone, le signal acoustique renvoyé par l'oreille : si des fluides ou du pus se trouvent derrière le tympan, dans l'oreille moyenne, le son renvoyé sera plus grave et indiquera une infection.

"C'est un peu comme un verre de vin", précise Shyam Gollakota, le chef du laboratoire qui a inventé l'application. "Si vous faites sonner le verre avec le doigt, le son sera différent selon le niveau de liquide dans le verre", déclare le professeur de sciences informatiques et d'ingénierie.

85 % des otites détectées par l'application

L'application a été testée sur une centaine d'oreilles et a détecté 85 % des otites. Elle est donc efficace, mais elle n'est pas à l'abri d'une erreur. Selon Shyam Gollakota, elle est en tout cas bien plus précise que l'évaluation visuelle réalisée par les médecins.



En cas de signe d'otite, les parents devront de toute façon aller chez le docteur pour confirmer et obtenir une ordonnance. Shyam Gollakota compare cela au thermomètre, qui évite aux gens de se rendre chez le médecin quand ils ont un doute sur une éventuelle fièvre.



Le professeur Shyam Gollakota compte sur une autorisation des autorités sanitaires américaines d'ici la fin de l'année, et une mise en ligne de l'application au premier trimestre 2020.



Le laboratoire de Shyam Gollakota fourmille d'autres idées au carrefour des technologies mobiles et de la santé. Le but n'est ni plus ni moins de "résoudre certains des plus grands problèmes de santé actuels", à bas coût. L'équipe a par exemple créé une application détectant l'apnée du sommeil, et une autre qui avertit les proches d'une personne qui semble avoir une overdose par opiacés.