et La rédaction de RTL

publié le 28/05/2017 à 11:20

L'Italie est scandalisée par la mort d'un petit garçon de 7 ans qui aurait pu être évitée. En effet, les parents de l'enfant ont choisi de soigner une grave otite par l'homéopathie. Selon la presse italienne, le petit garçon, dans le coma depuis plusieurs jours en raison des dégâts causés au cerveau par l'infection, a été déclaré en état de mort cérébrale samedi 27 mai au matin. Jusqu'à l'âge de 3 ans, Francesco était suivi par une pédiatre, mais par la suite, ses parents ont décidé de le confier à un médecin homéopathe connu en ville.



Dès lors, le petit n'a plus jamais reçu d'antibiotiques, pas même il y a quinze jours avec cette mauvaise otite aux deux oreilles. Exclusivement soigné à l'homéopathie, son état s'est agavé jusqu'au 23 mai quand le garçonnet, à moitié inconscient a finalement été amené à l'hôpital d'Ancône (cote Adriatique) par ses parents.

Les examens ont révélé des lésions graves au cerveau. Une opération d'urgence et une thérapie de choc sont restées vaines puisque, tombé dans le coma, le petit s'est éteint samedi matin. Ses grands-parents vont porter plainte contre le médecin homéopathe et le parquet a ouvert une enquête contre le praticien et les parents, un couple de commerçants qui a deux autres enfants mineurs.

Le drame bouleverse les Italiens puisqu'il arrive en plein débat public sur les vertus et méfaits des médicaments. Les opposants aux vaccins et les partisans des thérapies alternatives ont le vent en poupe. La mort du petit Francesco en rappelle tragiquement les limites. Omeopazza (homeo-folie), titrait samedi matin l'éditorial de l'écrivain Massimo Gramellini à la une du Corriere della Sera, le premier quotidien italien, avant même l'annonce du décès de l'enfant.