Michel Cymes : "Comment prévenir l'otite du baigneur"

publié le 29/06/2017 à 10:48

C'est l'une des pathologies qui font la fortune des médecins qui exercent l'été. Ils voient passer des otites de baigneur (ou otites externes) à longueur de journée. On connaît l'histoire par cœur. Vous avez passé des heures dans l'eau (mer, océan, piscine). Du coup, l'eau a fini dans le conduit externe de votre oreille. Si l'eau n'était pas très propre, les bactéries et les champignons prolifèrent. Si vous avez un doute sur le diagnostic, vous tirez délicatement le pavillon de l'oreille vers le haut : si vous avez mal, vous avez l'otite du baigneur.



L'otite du baigneur, c'est particulièrement douloureux à tous les niveaux. Non seulement vous avez mal, mais en plus vos vacances sont plombées. Fini les galipettes dans l'eau, terminé les sauts de l'ange du haut du plongeoir. Si ce sont vos enfants qui sont touchés, vous allez devoir en plus trouver de quoi les occuper après leur avoir interdit de se baigner. Bon courage !



Pas de gouttes avant vérification !

En cas d'otite, direction le médecin traitant ou l'ORL. Il vous donnera des gouttes après avoir examiné votre oreille. On ne met jamais de gouttes sans avoir fait vérifier que son tympan est intact. Sinon vous faites le nécessaire pour ne jamais attraper l'otite du baigneur. Commencez par vous essayer à la petite gymnastique d'après baignade. Penchez la tête de chaque côté. S'il y a de l'eau qui stagne, avec un peu de chance elle s'écoulera. Il suffira de sécher avec un mouchoir en papier ou une serviette propre.

Si vous avez l'impression qu'il ne se passe rien et que votre oreille est bouchée, il se pourrait bien que vous ayez un bouchon de cérumen. Plus vous irez dans l'eau, plus le bouchon grossira. Car la "cire" est hydrophile : cela gonfle au contact de l'eau. Il y a aussi le bon sens : évitez de vous baigner dans le Gange ou l'équivalent. Quant aux piscines d'hôtel ou municipales, là c'est la loterie.