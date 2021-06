Bien-être : trois idées pour faire reculer l'impossible

publié le 06/06/2021 à 09:22

Après un crash d’avion dans lequel elle a perdu l’usage de ses deux jambes quand elle était adolescente, Dorine Bourneton est devenue championne de voltige aérienne. Dans son 3ème livre qui vient de paraitre Du crash à la voltige aux éditions Robert Laffont. Elle propose une méthode pour avancer dans sa vie envers et contre tout.



"Fais reculer l’impossible tu ne le regretteras pas". C’est ce que Dorine Bourneton dit à sa fille aussi souvent que possible. Voici trois idées qu’elle veut partager avec vous. La première c’est d’accepter que lorsqu’on a un objectif difficile à atteindre, il y aura des étapes obligatoires à franchir. Donc donnez-vous le temps, imaginez par exemple que vous devez ouvrir plusieurs portes et que chaque porte est un pas en avant vers votre but.



La deuxième, elle dit que face à l’impossible on a toujours le choix. Elle sait de quoi elle parle, son quotidien après l’accident aurait pu se résumer à : "Fauteuil, allocation, télévision". Mais ce programme l’aurait éteinte comme une petite bougie. Elle avait un autre rêve et elle a écouté sa petite voix intérieure et son intuition qui l’ont guidée et ainsi elle n’a pas subi mais choisi. On peut franchir l’impossible si on le décide. Dorine Bourneton en est une preuve vivante.



La troisième c'est que derrière chaque réussite il y a une équipe. Elle a su s’entourer comme nous pouvons tous le faire. Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, dit un proverbe africain. Dorine vole aujourd’hui très loin dans le ciel, elle ne le doit qu’à elle-même et à tous ceux à qui elle a fait confiance.



Voilà une minute qui peut tout changer.