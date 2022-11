Cindy Ruer, 32 ans, originaire d'Eloyes, a toujours aimé la mode et fait quelques croquis. Elle a voulu conjuguer passion et écoresponsabilité. Elle a donc créé sa société Elesig et a recruté une modéliste. Et c’est grâce aux fournisseurs qu’elle a bâti son projet.



"Je me fournis essentiellement chez LVMH. lls mettent à disposition des chutes de tissus pour les professionnels. C'est mieux d'utiliser ces chutes plutôt que fabriquer de nouvelles matières", explique celle qui a exercé la profession de comptable pendant 10 ans, avant de changer de vie à la sortie du confinement.

Cindy achète ses chutes de tissus 70% moins cher qu’au prix catalogue. Elle travaille avec un atelier de confection local pour limiter l’emprunte carbone, un atelier qui emploie des personnes en situation de handicap.

Neuf produits disponibles

Dans le catalogue de Cindy, on retrouve neuf produits qu’elle vend sur internet, et bientôt dans quelques boutiques. Notamment une jupe, sa plus grande fierté : "Les clients commencent à être fidèles. Les proches, la famille, ça fait plaisir de se dire que le projet était viable", explique la jeune femme.

Cindy Ruer espère pouvoir vivre de son activité dans les 2 ans, car l’argent est pour l’instant réinjecté dans la société. À plus long terme, elle veut ouvrir sa propre boutique et proposer une gamme élargie faite de chutes de tissus d’autres grandes marques de haute couture.

Pour ceux qui aimeraient découvrir ses créations, Elesig, c’est Gisèle à l’envers, le prénom de la grand-mère de Cindy.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info