Bien-être : trois conseils pour réussir à sortir de chez soi

Crédit : Adrien Nowak / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Nathalie a du mal à sortir de chez elle. Alors que nous avons enfin le droit de vivre comme avant à l’extérieur, nous sommes beaucoup à être comme Nathalie je crois… Nous sommes tellement habitués depuis des mois à rester sagement à la maison, à ne plus mettre le nez dehors après un horaire précis, que c’est devenu une habitude. Et si l’envie est là dans le fond, c’est comme si nous nous étions fait une raison. Il faut donc se pousser à aller dehors. Je vous donne quelques idées pour y arriver.

La première : écrivez toutes les fausses excuses qui vous empêche de sortir. Par exemple, je suis fatiguée, j’ai du travail, je me lève tôt demain, je dois préparer les repas du lendemain, je veux finir ma série. En les lisant sur le papier je peux vous dire que vous allez les trouver peu convaincantes et donc vous autoriser à franchir le pas de la porte.

La deuxième : renouez avec votre garde-robe. Cela fait des mois que vous n’avez pas porté, cette robe ou ces chaussures. A quoi bon c’est vrai ? Changer de tenue entre télétravail et soirées à la maison. Alors c’est parti pour les essayages devant le miroir. Ça fait du bien non de s’habiller pour sortir ? Ce serait vraiment dommage de rester à la maison. Allez zou !

La troisième : ensemble on est plus forts. Motivez-vous à plusieurs. Faites un groupe d’amis et organisez des moments dehors ensemble. Pas besoin d’imaginer des activités incroyables, le confinement nous aura permis d’apprécier des choses toutes simples

comme d’être assis tranquillement sur un banc.

Voilà une minute qui peut tout changer.