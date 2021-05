Bien-être : la paix intérieure vient avec Hoponopono

publié le 30/05/2021 à 14:03

"La paix vient de l’intérieur, ne la cherchez pas à l’extérieur", disait Bouddha. Direction un archipel du Pacifique central ce dimanche matin, où Juliette Dumas vous invite à créer votre paix intérieure avec une philosophie de vie Hawaïenne. C’est de là que vient Hoponopono, une pratique ancestrale qui fait du bien. Si l'on découpe le mot, "Ho" signifie "action" et "pono" veut dire être aligné. Il est avant tout pratiqué pour être en paix avec soi.

Nous faisons de notre mieux chaque jour, mais Hoponopono va apporter de l’équilibre dans nos émotions et contribuer à fortifier notre paix intérieure. Elle va donc nous permettre d’améliorer nos relations avec nous-même et avec les autres. Car la clé pour se sentir mieux avec les autres est d'abord de se sentir bien avec soi.

Mettre Hoponopono dans son quotidien est très facile, n’importe où, à chaque instant. Même si vous êtes loin d’Hawaï, vous allez répéter quatre mots à voix haute ou dans votre tête : désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez fermer les yeux en le faisant, ou non, ce qui compte est de le faire avec le cœur et non avec votre mental. Répétez ces mots à la suite une fois ou plusieurs fois. Après tout, vous êtes le chef Hoponopono.

Cette paix intérieure, il n’y a que vous qui pouvez la mesurer. Vous pouvez utiliser cette méthode dès que vous avez besoin de la ressentir. Quand vous traversez un moment difficile après une dispute avec un proche ou quand vous êtes bloqués par des émotions négatives parce que vous avez le sentiment d'avoir échoué par exemple.