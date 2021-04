Bien-être : quels sont les effets de la musique sur notre cerveau ?

publié le 11/04/2021 à 11:30

Depuis maintenant des années et des années, l'homme entretient un lien particulier avec la musique. Parfois, elle apaise, parfois elle aide à se concentrer. Un phénomène que nous explique plus en détail Emmanuel Bigand, enseignant-chercheur en sciences neurocognitives à l'Université de Bourgogne et co-auteur de La symphonie neuronale : pourquoi la musique est indispensable au cerveau.



Ce qui est apaisant dans la musique, c'est en particulier le tempo. "La musique c'est du mouvement humain en son, donc l'énergie qu'il y a dans cette musique vous parle en terme d'énergie du corps humain. Si cette énergie est relativement calme, ça vous calme, parce que par le jeu des neurones miroirs, vous allez vous ajuster à ce rythme-là", explique le spécialiste.

Emmanuel Bigand indique que cela peut aussi fonctionner dans l'autre sens : "On peut vous aider à faire des exercices un petit peu plus intenses par la musique". Cela signifie qu'il est possible de faire du fractionné, rien qu'en écoutant de la musique. "Non seulement on peut le faire, mais c'est même des techniques de coaching sportive qui sont tout à fait avérées. Et pour tout vous dire, l'utilisation de la musique dans les compétitions internationales est interdite par le règlement, notamment dans les marathons parce que c'est considéré comme une drogue".

Jouer de la musique permet pour sa part d'augmenter la connectivité du cerveau. "Quand vous jouez de la musique, c'est tout le cerveau qui va se connecter, qui va synchroniser, donc ça augmente la connectivité dans des tas de régions du cerveau. C'est pour ça que la musique aide au développement cognitif en général", précise Emmanuel Bigand qui assure qu'avec de l'entraînement, la musique rajeunit le cerveau des personnes âgées. "La musique est un bon moyen de lutter contre le vieillissement cognitif", conclut-il.