Bien-être : comment savoir ce qui nous rend heureux ?

publié le 23/05/2021 à 11:35

Changer pour changer n'a pas de sens. Il faut tenir compte de ce qui nous rend heureux, c'est la clé. Comment revenir à ce qui est essentiel pour nous ? En clair, le bonheur pour moi c'est quoi ? La question est posée à Stéphane Dieutre qui publie Et maintenant que vais-je faire ? aux éditions Alisio.

C'est ce moment où on se dit "quand je fais telle ou telle chose, je me sens tellement bien" ou encore "je me sens le roi du monde". Cette joie intérieure puissante, ce moment où on croit en soi, où on ne doute de rien, cela doit faire partie des fondations de notre futur projet de vie. Quand on sent une force en nous, une bonne énergie.

Stéphane Dieutre nous invite à observer tout ce qu'il se passe en nous. Cette introspection positive prend du temps mais pour commencer intégrez dans votre semaine ce rituel : pendant une promenade à pied repensez à un moment qui vous a rendu heureux. Par exemple, vous avez redécoré une pièce de la maison et ces travaux vous ont donné des ailes dans le dos. Et si vous vous lanciez dans la décoration ? Autre exemple ,vous avez aidé un ami à préparer un entretien d'embauche et ça vous a énormément plu. Et si vous deveniez coach ?

Revivez cette sensation, réfléchissez et imaginez comment les intégrer dans un nouveau projet de vie quel qu'il soit. Vous devez le construire avec cette belle énergie qui vous habite. Et pourquoi pas commencer par un stage ou une formation avant de vous lancer.