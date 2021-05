Bien-être : comment mieux s'ouvrir aux autres ?

publié le 09/05/2021 à 11:55

Le confinement nous a enfermés, au sens propre comme au sens figuré. J'aime beaucoup l'idée que propose Isalou Regen dans son livre Open, qu'elle vient de publier. Avez-vous remarqué que plus les solutions semblent sans issue, plus on a tendance à se replier sur soi ? Justement, l'auteure explique que plus c'est fermé, plus on doit s'ouvrir.

Ouvrir son cœur, son esprit, ses yeux, ses oreilles, sa sensibilité aux autres mais aussi être ouvert aux nouvelles idées et expériences. Cette ouverture change la vie, elle va activer des énergies et des émotions essentielles à notre bien-être, comme l'empathie ou la tendresse. Elle va aussi nous mettre en confiance te en mouvement. Nous allons donc passer à l'action et nous sentir bien mieux, confinés ou pas.

L'auteure m'a proposé trois rituels pour y parvenir. Le premier va vous aider à faire le plein d'énergies positives : vous allez fermer les yeux, prendre trois grandes inspirations et visualiser le soleil. Imaginez que vous avez emmagasiné beaucoup de chaleur et quand vous avez fait le plein, vous la transmettez à ceux qui en ont besoin autour de vous.

Avec le deuxième, elle propose de faire une action généreuse, comme un compliment, un mot doux ou un coup de main. Cela va vous donner un sentiment de bien-être qui va contribuer à défaire les nœuds ou les cadenas dans votre cœur et votre tête. Enfin, la troisième consiste à vous projeter dans un moment heureux à venir, basé sur un souvenir par exemple.