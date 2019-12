Bien-être : changer ses habitudes pour rompre la monotonie du quotidien

publié le 08/12/2019 à 14:40

Avez-vous parfois d’être dans une certaine routine ? Et si vous faisiez tous les jours quelque chose de différent, quelque chose que vous ne faites jamais. Attention, je vous précise que ce n’est pas la peine de faire quelque chose de complètement fou et d’incroyable, ni quelque chose qui vous déstabilise complètement parce que c’est tout le contraire de vous. Non, quelque chose de tout simple.





Je vous donne quelques exemples. Si vous prenez le même chemin tous les jours, et bien, changez de trajet ! Vous allez rompre la monotonie et vous verrez surtout votre quotidien sous un autre angle. Quand vous êtes à table, et bien inversez l’ordre du repas et commencez par des fruits. Vous vous sentirez beaucoup plus léger. N’hésitez pas, changez votre décoration. Rien que de changer les canapés de place et d’inverser les tableaux sur vos murs, vous aurez l’impression d’avoir déménagé.



Allez, allez ! Bousculez vos habitudes. Vous verrez cette somme de petites choses qui ne vous coûtent rien, rendra votre vie plus jolie. Vous allez vous amuser et cultiver votre joie intérieure.