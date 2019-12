Grève SNCF : les prévisions de trafic pour le 8 décembre

publié le 07/12/2019 à 18:56

La grève se poursuit sur les rails de France. Le samedi 7 décembre, la SNCF a partagé ses prévisions de trafic pour le dimanche 8 décembre.

Le trafic sera encore "très perturbé" avec 1 TGV sur 6, 1 Ouigo sur 6, 1 Transilien sur 6, 1 Intercité sur 10 et 2 Ter sur 10. La SNCF recommande aux voyageurs de reporter leurs déplacements. Les voyageurs possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo ou Intercités peuvent quant à eux effectuer avant le départ une demande d'échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s'ils possèdent des billets non-échangeables ou non remboursables.

Dans le cas où votre trajet est annulé, il vous est possible de demander un remboursement intégral de votre billet ou bien reporter votre voyage. Air France et la SNCF indiquent avoir mis à disposition un formulaire de réclamation simplifié sur leur site internet, ainsi qu’un numéro de téléphone d’assistance, non surtaxé. Voici la démarche à suivre.

🔵 CIRCULATION DES TRAINS le 8 décembre 🔵

📲 Retrouvez l’info en temps-réel la veille dès 17h sur l’#AssistantSNCF 👉 https://t.co/eiZMVDEquX pic.twitter.com/DaBjClwYuX — SNCF (@SNCF) December 7, 2019