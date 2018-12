publié le 10/12/2018 à 16:10

Au cœur de l’Alsace, à Sélestat, se niche un personnage quelque peu original. Onze mois de l’année sur douze, Philippe Rauel est responsable des festivités de la ville. Mais quand approche Noël, il redevient le professeur Sapinus, spécialiste du sapin et de son histoire.



À travers plusieurs modèles exposés dans l’église de la ville, il retrace ainsi l’évolution de l’arbre de Noël, au fil des siècles. “À l’époque, les chaumières étaient toutes petites, il n’y avait pas de place dans la pièce centrale. Donc, les paysans accrochaient (le sapin) au plafond, comme ça les enfants pouvaient tourner autour”, explique-t-il ce jour-là à des collégiens.

Si ce voyage dans le temps à lieu à Sélestat, c’est parce que c’est dans cette même ville qu’apparaît la plus ancienne trace écrite de la tradition du sapin de Noël, dans un registre datant de 1521. Mais l’histoire et la tradition, le professeur Sapinus les retrouve aussi au moment de décorer son sapin. Il rappelle d’ailleurs que le premier arbre de Noël était décoré avec des pommes avant que les boules ne fassent leur apparition au XIXè siècle.

Des boules pour remplacer les fruits

“Lors d’un hiver très rude (en 1858), il n’y avait plus de fruits d’arrière-saison aux arbres, et donc plus de noix, de pommes de pin, de noisettes et de pommes à accrocher à l’arbre. Heureusement, un verrier inspiré de cette verrerie a eu l’idée de remplacer les fruits manquants par des boules de Noël”, explique Yann Grienenberger, le directeur du Centre international d’Art verrier.



En Moselle, à Meisenthal, se trouve en effet l’une des dernières fabriques de boules de Noël en verre. Au CIAV, huit maîtres-verriers travaillent toujours à leur fabrication. Parmi les dizaines de modèles soufflés dans ces ateliers, et renouvelés chaque hiver, on retrouve la fameuse décoration en forme de pomme de Noël, chère au professeur Sapinus. Cette année encore, la verrerie de Meisenthal vendra 45.000 boules de Noël, dont un tiers de l’édition spéciale 2018.