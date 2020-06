Bien-être : 5 huiles essentielles à avoir toujours avec soi

publié le 14/06/2020 à 19:15

C'est un débat aussi intense que celui de l'homéopathie : les huiles essentielles peuvent être utiles. Elles sont ultra-efficaces et très économiques car quelques gouttes suffisent. Voici cinq huiles essentielles de base dont tout le monde peut se servir sauf les femmes enceintes et les enfants de moins de trois ans.

La première, c'est celle de lavande. Elle est multi usage pour parfumer la maison et purifier l'air. On peut mettre quelques gouttes dans un brumisateur rempli d'eau. On peut la mettre aussi dans le sèche-linge et il sent la Provence. Vous pouvez aussi en mettre sur l'oreiller pour passer une bonne nuit.

La deuxième, c'est celle de ravintsara, c'est une barrière à microbes. Elle est connue pour ses qualités antivirales. Une ou deux gouttes sur un mouchoir et respirez quand ça vous chatouille le nez.

La troisième, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée pour les digestions difficiles. Une goutte sur un sucre permet de se sentir plus léger qu'une plume. L'huile essentielle de camomille romaine est utile contre l'anxiété. Il suffit de respirer le contenu du flacon pour se sentir beaucoup plus calme.

Enfin, l'huile de laurier noble permet de se concentrer ou être à l'aise pour parler en public. Là aussi, pas besoin de goutte mais de respirer le flacon pour que tout aille bien.