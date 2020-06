SpaceX : trois objets à emporter dans l'espace

publié le 07/06/2020 à 10:35

Dimanche 7 juin, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à garder les pieds sur Terre dans l'espace. "Je suis fascinée par le projet SpaceX. J'ai regardé les yeux écarquillés le lancement et l’amarrage du vaisseau Crew Dragon. Je crois que nous étions 57 millions à suivre cet événement".

"Bientôt on pourra aller dans l'espace nous aussi. L'idée me plaît beaucoup. Même si ce ne sera pas pour demain, je me suis quand même amusée à me demander ce que j’emmènerais dans ma toute petite valise ultra-légère. Vous savez, pour répondre à cette fameuse question : qu’emmèneriez-vous sur un île déserte ?"

"Moi pour aller dans l'espace, j'ai choisi trois objets. Le point commun entre eux c'est qu'ils vont m'aider à garder les pieds sur terre même si j'ai la tête dans les étoiles. D'abord un livre, mais en fait j'hésites entre deux : Le Sel de la vie de Françoise Héritier ou La Première Gorgée de bière, et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerm. Ils racontent ces petits moments quotidiens sur Terre tout simples et tellement bienfaisants".

"Puis je prendrais du papier à lettre pour écrire à mes proches mes aventures et mes émotions loin d'eux. J'aime bien l'idée de mélanger ancienne habitude et super futur. Je leur donnerai en mains propres à mon retour sur Terre. Et enfin je prendrais un Atlas de poche pour réviser les pays, les océans, les continents, et je ferais plusieurs fois par jour le tour de la Terre en sachant où je mets les pieds, de loin".