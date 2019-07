publié le 01/07/2019 à 16:59

Manger un citron sans ressentir d'acidité, savourer un fruit vert qui, soudainement, prend l'arôme d'un fruit parfaitement mûr. C'est possible grâce à la "baie du miracle".

Cette plante, sous le nom scientifique de synsepalum dulficium, vient d'Afrique de l'Ouest. Sa vertu : modifier la perception des goûts amers, acides et non sucrés. Elle les transforme et les rend agréables au palais en activant les récepteurs du goût sucré.

Découverte au Ghana, elle y est utilisée, notamment pour faire face aux aléas climatiques puisqu'elle permet de manger des fruits qui n'ont pas pu mûrir. Les enfants ont également l'habitude de la mâcher avant de consommer des oranges et des citrons pour renforcer leur douceur.



Une entreprise espagnole a demandé à l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, de la rendre davantage accessible et de l'introduire dans le commerce. Le but recherché : faire en sorte que les entreprises alimentaires s'adaptent et introduisent moins d'édulcorants et de sucres ajoutés dans leurs produits.

Les sucres sont en effet trop présents dans notre alimentation, notamment dans l'assiette des enfants.