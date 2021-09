Antistress : comment prendre soin de son cœur avec la cohérence cardiaque

L’alimentation et l’activité physique sont importantes pour garder un cœur en bonne santé. Une bonne gestion du stress l’est aussi. Et un des moyens d’amoindrir les effets du stress sur le cœur, c’est la respiration.

Connaissez-vous la cohérence cardiaque ? C’est une technique qui a été développée en Californie dans les années 90 et qui a été importée en France dans les années 2000. Il s’agit d’une méthode respiratoire qui permet de réguler le rythme cardiaque en cas de stress. Aujourd’hui, elle est même recommandée par la Fédération française de cardiologie.

Sous l’effet du stress ou d’une émotion forte, notre cœur s’emballe et notre respiration s’accélère. Tout cela se fait sous pilotage automatique. C’est notre système nerveux autonome qui contrôle les fonctions involontaires de notre corps, et notamment le rythme cardiaque.

Synchroniser rythme cardiaque et respiratoire

On ne peut pas ralentir volontairement les battements de notre cœur, mais par l’intermédiaire de la respiration, on peut les réguler. C’est le principe de la cohérence cardiaque qui consiste à synchroniser les rythmes cardiaque et respiratoire. Le temps entre deux battements devient alors plus régulier /et le calme revient.

On s’installe dans un endroit calme. Assis, on inspire par le nez pendant 5 secondes en laissant gonfler le ventre, puis on expire lentement pendant 5 secondes, cela revient à faire 6 respirations par minute. On recommence sans faire de pause pendant 5 minutes.

Au début, ce n’est pas facile. Il faut s’entraîner. On commence par deux ou trois minutes si c’est trop dur. Pour réduire l’impact du stress, cet exercice respiratoire doit se pratiquer 3 fois par jour, le matin, le midi et en fin de journée.

Essayer seul ou avec une application

On peut essayer seul en chronométrant sa respiration, mais le plus simple, c’est de télécharger des applis gratuites comme RespiRelax+. Selon les applis, il suffit alors de caler sa respiration sur le rythme d’un tube qui se remplit et se vide, d’une sphère qui grossit et rétrécit, ou encore, de mouvements de vagues.

En combien de temps ressent-on les bénéfices de cette technique ? L’effet d’apaisement est immédiat, mais ne dure pas longtemps, 4 heures en moyenne, d’où l’intérêt de renouveler l’exercice respiratoire 3 fois par jour.

Pratiquée quotidiennement, la cohérence cardiaque permet de faire baisser les sécrétions de cortisol, l’hormone du stress, et limite son impact sur le cœur. Elle joue ainsi un rôle dans la prévention des maladies cardio-vasculaires.

Si vous êtes stressé, mais que les exercices de respiration vous rebutent, prenez au moins un quart d’heure par jour pour vraiment vous détendre. Cela permet de faire descendre votre niveau de stress global. Concentrez sur une seule activité qui vous plaît, comme lire, vous promener, faire des mots fléchés… Essayez de mettre le reste de côté. Pendant quelques minutes, c’est vous, la priorité !