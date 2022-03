Allergies : comment se protéger face au retour des pollens ?

Les beaux jours et printemps font leur grand retour en France, emmenant dans leur sillage les fleurs et les pollens qui vont avec. Pour les personnes atteintes d'allergies, cette période de l'année devient rapidement un calvaire. Nez qui coule, éternuements, yeux qui grattent ou autres démangeaisons caractérisent le "rhume des foins". Il existe des astuces simples et particulièrement efficaces pour limiter ces symptômes.

Lorsque vous sortez de chez vous, privilégiez la fin de journée. Si possible, essayez de porter des lunettes pour protéger vos yeux et n'hésitez à ressortir vos masques chirurgicaux du placard. Ces derniers peuvent limiter les risques car ils réduisent l'exposition des voies respiratoires aux particules de pollens. En voiture, gardez bien les vitres fermées. Certaines activités qui se pratiquent à l'extérieur, le sport ou encore le jardinage, sont à éviter autant que possible.

À l'extérieur, les pollens se déposent en grand nombre sur vos cheveux. C'est pourquoi il est vivement recommandé de les laver dès que vous rentrez chez vous afin de vous en débarrasser. Ces pollens ont également tendance à s'accrocher à vos vêtements alors, une fois votre linge lavé, évitez de le faire sécher dehors.

Chez vous, veiller à aérer au moins dix minutes par jour, de préférence en début ou en fin de journée. Certains produits du quotidien, souvent irritants ou allergisants, risquent d'aggraver vos symptômes. C'est notamment le cas du tabac, des produits d'entretien ou de bricolage et des parfums d'intérieur comme l'encens ou les bougies.