Allergies aux pollens : le masque protège-t-il ?

publié le 29/04/2021 à 06:07

25% des Français sont concernés par l'allergie aux pollens. Avec le printemps et des températures plus douces, les pollens font leur grand retour et les désagréments qui sont liés avec. En pleine période de pandémie, alors que le masque est obligatoire dans la rue, a-t-il un effet sur ces allergies ? Les réponses.

Les masques peuvent limiter les risques car ils réduisent l'exposition des voies respiratoires aux particules de pollens mais néanmoins n’assurent pas une protection complète car les yeux restent exposés. "Les masques permettent de protéger les muqueuses nasales et buccales des allergènes. Il est ainsi fortement probable que les masques filtrants empêchent le pollen, qui entre en contact avec l’organisme via le nez et la bouche, de s’introduire dans les voies respiratoires", indique Pascale Couratier, directrice générale de l’Association Française pour la Prévention des Allergies (AFPRAL), à CNews.



Dans son rapport de surveillance des pollens et des moisissures dans l'air ambiant, le Réseau national de surveillance aérobiologique, le réseau des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air et l'Association des pollinariums sentinelles de France, relèvent un lien entre masque et pollens. "Après le confinement du printemps, j'ai noté une relative protection vis-à-vis des grains de pollens liée au port du masque", déclare le médecin allergologue Dominique Chevallier. Néanmoins, aucune étude n'a vraiment prouvé l'efficacité du masque pour protéger des allergies aux pollens.