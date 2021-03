Alerte aux pollens dans plusieurs départements

publié le 02/03/2021 à 12:55

On sort à peine de l'hiver et c'est déjà le retour des pollens. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a placé 20 départements du sud de la France en alerte rouge. Ils sont tous situés au sud de la France. De la côte Basque à la côte d'Azur, le risque d’allergie est très élevé pour les pollens de cyprès, selon le site du RNSA, pollens.fr. L'application "Alerte pollen", mise en place par le RNSA et disponible sur Android et iOS, vous propose de suivre en direct la situation là où vous vous trouvez.

Le temps plus doux a une influence directe sur la pollinisation. Les températures de ces régions du sud ont ainsi favorisé la dispersion des pollens dans l'air. Il va falloir être encore patient car les pollens resteront encore bien présents autour de la Méditerranée ces prochaines semaines. Puis, les boulots et les graminées, devraient ensuite apparaître.

Quelques gestes simples peuvent aider à lutter contre ces allergies. Les personnes sensibles aux pollens sont invitées à se rincer les cheveux le soir, car le pollen se dépose sur les cheveux. Il est aussi préférable d’ouvrir ses fenêtres avant le lever et après le coucher du soleil, car l’émission des pollens dans l’air débute très tôt le matin. Enfin, il est aussi recommandé d’éviter les activités extérieures qui entraînent une surexposition aux différents pollens comme la tonte du gazon, et l'entretien du jardin.