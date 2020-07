Allergies aux pollens : les conseils pour s’en prémunir

publié le 30/06/2020 à 06:09

Le printemps comme l'été sont des périodes propices aux allergies aux pollens. Pour les personnes sensibles, plusieurs conseils sont de rigueur, à commencer par consulter son médecin qui pourra délivrer un éventuel traitement préventif. Dans les gestes du quotidien, n'oubliez pas d'ouvrir les fenêtres à votre travail, dans votre voiture ou à la maison.

Météo-France conseille également sur son site internet d'éviter de tondre la pelouse, en particulier si vous êtes sensible aux graminées. De même pour les haies de cyprès si vous y êtes allergique. Il ne faut pas non plus faire des efforts intenses en période de pollinisation pour éviter de favoriser des réactions allergiques.

"Rincez-vous les cheveux le soir pendant la période de pollinisation", ajoute le site qui précise que pendant les intersaisons, les personnes sensibles sont particulièrement invitées à profiter de la montagne. Enfin, il est recommandé avant chaque départ en vacances de se renseigner sur les pollens présents dans la région que vous visitez.