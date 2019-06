Allergie au pollen : c'est parti pour les peupliers et les cyprès

publié le 26/03/2019 à 07:01

Depuis quelques semaines déjà, les pollens ont fait leur grand retour. Et si les noisetiers et les aulnes ont achevé leur floraison, ce n'est pas le cas des cyprès et des peupliers qui engendrent une augmentation des risques d'allergies dans certaines régions. Le réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a mis à jour sa carte du risque allergique aux pollens.

Le Sud de la France est particulièrement touché, notamment le pourtour méditerranéen qui conserve un risque "très élevé". Le Vaucluse, l'Aude et les Pyrénées-Orientales ont un risque "moyen" selon le RNSA. Sur le reste du territoire, le risque est "faible" voire "très faible".

Les prochains pollens dans le calendrier seront ceux des saules, des peupliers et surtout, de fin mars jusqu'à fin mai, des bouleaux, platanes, chênes et êtres.

En France, près d'un Français sur trois est concerné par l'allergie aux pollens aussi appelée "pollinose". Voici quelques symptômes : nez qui coule, nez bouché, ronflements, éternuements, grattements dans la gorge ou le nez, conjonctivite, toux, crises d'asthme mais aussi urticaire ou encore dermatite.

Pour éviter ces désagréments, il existe des solutions, des précautions et quelques habitudes à prendre. Vous pouvez aérer votre domicile matin et soir, prendre une douche quand vous rentrez chez vous, éviter les promenades en pleine nature, porter des lunettes et un chapeau quand vous sortez ou encore conduire les fenêtres bien fermées. Et bien sûr consulter votre médecin, de nombreux traitements existent pour apaiser les symptômes.