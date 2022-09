Alimentation : ce qu'il faut manger pour améliorer la fertilité

L'alimentation peut agir sur la fertilité. Des études ont montré que certains aliments favorisent l’ovulation, d’autres plutôt la fécondation et la conception. Revoir son alimentation peut donc changer la donne. Il faut savoir que chaque année en France, un couple sur huit consulte pour des problèmes de fertilité.

Les aliments qui favorisent l’ovulation

Il est conseillé de prendre des glucides lents, de préférer du pain, du riz et des pâtes complets ou semi-complets. Les sucres rapides provoquent des pics d’insuline dans le sang qui, s’ils sont trop fréquents, favorisent les troubles de l’ovulation.

Les protéines végétales sont également à privilégier. La viande rouge en particulier contient des molécules pro-inflammatoires. On peut faire des repas végétariens plusieurs fois par semaine en remplaçant la viande par des légumineuses -des lentilles, des haricots rouges… - associées à des céréales, comme du riz, ou de la semoule.

Enfin, pour réduire les risques d’infertilité lié à l’ovulation, il est aussi important de ne pas manquer de fer. On en trouve dans les produits animaux, la viande, les crustacés… mais aussi dans les végétaux à feuilles comme les épinards ou le cresson.

Les aliments favorisent la fécondation Les aliments riches en oméga-3, comme les poissons gras -sardines, maquereaux..- et l’huile de colza, ayant une action anti-inflammatoire, favorisent la fécondation. Il en est de même des fruits et des légumes. Une étude a montré qu’ils augmentaient la réussite des fécondations in vitro.



En revanche, la consommation d’aliments ultra-transformés est à limiter. Ils contiennent des acides gras trans qui provoquent un état inflammatoire latent, ce qui réduit les chances de fécondation.

La même chose est conseillée pour les hommes. Les céréales complètes, les poissons riches en oméga-3, les fruits et légumes améliorent également la qualité du sperme.

Veiller à avoir un apport suffisant en vitamine B9

Il faut avoir une alimentation équilibrée riche en fruits et en légumes, avec des apports suffisants en vitamine B9, encore appelée acide folique. Cette vitamine est indispensable au bon développement du fœtus.



Un déficit en vitamine B9 chez la femme enceinte peut aboutir à des malformations chez le bébé à naître. D’ailleurs, une supplémentation est conseillée avant même la grossesse, dès que l’on a le projet d’avoir un enfant.



On trouve la vitamine B9 dans la salade, les choux, les épinards, le foie, les abats de volaille, les œufs , les noix et les amandes.

Régime fille ou garçon : peut-on influer sur le sexe de son futur bébé ?

A la fin des années 70, un gynécologue a mis au point un régime censé augmenter les chances d’avoir un garçon ou une fille. Selon leur taux d’acidité, les aliments seraient plus propices aux spermatozoïdes filles ou garçons.



Depuis quelques années, on en reparle, mais l’efficacité de ce régime n’a pas été démontrée. Et il peut même déséquilibrer l’alimentation en recommandant de manger tels ou tels aliments. A éviter donc.





