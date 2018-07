publié le 28/06/2016 à 10:48

Les études scientifiques ne cessent de découvrir de nouvelles vertus aux oméga-3. Devenus incontournables dans les assiettes, ces acides gras seraient liés à une réduction de 10% du risque de décès par crise cardiaque, selon une étude publiée lundi 27 juin dans une revue américaine.



Des chercheurs ont recoupé 19 études menées dans 16 pays pour tenter d'établir un lien entre les oméga-3 et la fréquence des infarctus. Au total, elles ont inclus 45.637 participants. Dans ce groupe, 7.973 ont eu une crise cardiaque pour la première fois, dont 2.781 sont décédés.

Les chercheurs n'ont constaté aucune corrélation entre les marqueurs sanguins d'oméga-3 et une réduction des risques d'infarctus non mortels. Une découverte qui laisse à penser qu'il existe des mécanismes spécifiques liés à une moindre mortalité cardiaque, quelque soit l'âge, le sexe ou la race. "Nos résultats confortent l'importance de consommer du poisson et des oméga-3 dans le cadre d'un régime alimentaire sain", insiste Dariush Mozaffarian, doyen de la faculté des sciences de la nutrition à l'université Tufts à Boston et directeur de l'étude.