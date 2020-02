et AFP

publié le 20/02/2020 à 12:13

Les prothèses auditives proposées dans le cadre du dispositif "100% Santé", qui garantit aux patients un "reste à charge" réduit, ne sont pas des appareils "au rabais", se félicite l'association UFC-Que choisir dans un test publié jeudi 20 février.

Ces prothèses "ont démontré une qualité équivalente aux modèles les plus chers", affirme l'association, qui a comparé en laboratoire sept modèles éligibles au '100% santé' et six vendues à prix libre. "Si des différences de qualité notables existent entre appareils, elles ne sont pas liées à leur prix", soulignent les auteurs de ce test, publié dans le numéro de mars du magazine Que choisir, en vente jeudi.

"Les modèles se distinguent en revanche par leurs options (rechargeable ou à piles, Bluetooth, précision des réglages...) plus nombreuses et évoluées sur les modèles haut de gamme". L'absence de ces options ne remet cependant pas en cause la qualité des prothèses "100% Santé", concluent les auteurs.

Reste à charge de 750 euros

Promesse emblématique d'Emmanuel Macron, le "reste à charge zéro" pour les soins dentaires, optiques et auditifs, baptisé "100% santé", entre en vigueur progressivement depuis 2019, et sera pleinement en place d'ici 2021. Concernant les aides auditives éligibles à ce dispositif, le "reste à charge" est actuellement de 750 euros par oreille mais deviendra nul à compter du 1er janvier prochain.

Il reste désormais à "s'assurer que les professionnels jouent le jeu de la réforme et proposent, sans les dénigrer, les prothèses 100% santé", observe l'association de défense des consommateurs. Du fait du "manque d'indépendance d'une partie des audioprothésistes vis-à-vis des fabricants", les pouvoirs publics doivent "redoubler de vigilance" et mener "des contrôles pour s'assurer que le devoir de conseil et de loyauté des professionnels vis-à-vis de leurs patients prévaut". Ils doivent "présenter de manière objective les appareils à prix plafonné, sans quoi les usagers s'en détourneront", souligne l'association.