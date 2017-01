ÉCLAIRAGE - L'expérimenté international français de 35 ans va, sauf surprise, apporter un véritable plus à la défense marseillaise mais aussi à l'équipe en général.

25/01/2017

Annoncé en Angleterre, à Crystal Palace, en Espagne, au FC séville puis à Valence, Patrice Évra a finalement choisi de revenir en France à l'âge de 35 ans (36 le 15 mai prochain), 11 ans après son départ de Monaco pour Manchester United. En manque de temps à la Juventus Turin, son club depuis l'été 2014, Patrice Évra ne va pas s'engager avec Lyon, qui avait manifesté son intérêt ces derniers jours, mais avec l'autre Olympique, Marseille. La visite médicale est prévue dans la soirée de ce mercredi 25 janvier. L'OM ne déboursera pas d'indemnité de transfert, le joueur ayant été libéré de ses six derniers mois de contrat, mais devra prendre en charge son salaire.



Avec l'arrivée de Patrice Évra, Frank McCourt, le nouveau propriétaire, Jacques-Henri Eyraud, son président, et surtout Rudi Garcia, l'entraîneur, tiennent enfin un défenseur latéral gauche, poste listé comme l'une des priorités de ce mercato hivernal. Et pas n'importe lequel. La jeunesse et le potentiel de Jordan Amavi (22 ans, Aston Villa) ou Theo Hernadez (19 ans, prêté au Deportivo Alavès par l'Atlético de Madrid), les premiers noms couchés sur le papier, semblaient séduisantes sur le papier, s'inscrivant dans le cahier des charges du désormais fameux "OM Champion's Project".



Avec Évra, l'équipe phocéenne devrait immédiatement être plus solide. Fini les intérims plus ou moins désastreux du Brésilien Doria ou du Néerlandais Karim Rekik. Après un mois de décembre quasi parfait (quatre victoires de rang pour une remontée à la 6e place de la Ligue 1), les deux tests contre Monaco puis Lyon l'ont douloureusement rappelé. Giflé 4-1 à domicile puis 3-1 dans le Rhône, la défense marseillaise n'a pas le niveau pour permettre à l'OM de prétendre rivaliser avec les meilleurs. L'OM devait absolument de renforcer dans ce secteur.

Compétiteur

Parallèlement, derrière Bafétimbi Gomis et en l'absence de Lassana Diarra, l'équipe dans son ensemble a besoin de leaders sur le terrain et dans le vestiaire pour se remobiliser quand les événements tournent mal, de joueurs de caractère, de compétiteurs qui refusent la défaite. Des mots qui collent à la peau d'Évra depuis ses plus jeunes années.



Mis au ban du groupe France après l'épisode du bus et de la gréve de l'entraînement en Afrique du Sud en 2010, Évra purge cinq matches de suspension. En dépit des nombreux appels à une exclusion à vie, le natif de Dakar retrouve le maillot bleu en mars 2011. Ses prestations sportives parlent en sa faveur. Une nouvelle polémique éclate en octobre 2013 après ses attaques contres les consultants Pierre Ménès, Bixente Lizarazu, Rolland Courbis et Luis Fernandez. Cela ne l'ébranlera pas plus. Au contraire.

De banni à capitaine officieux des Bleus

Apprécié de ses partenaires en club comme en sélection, Évra revient toujours au premier plan. Lors du dernier Euro, il était même devenu "Tonton Pat", le capitaine officieux des Bleus dans l'ombre d'Hugo Lloris. Celui qui entoure les plus jeunes, n'hésitant pas à distiller la bonne ambiance et à haranguer le vestiaire comme avant la demi-finale contre l'Allemagne. "Je sais que c'est un capitaine, quelqu'un qui tient le groupe, qui parle énormément, résumait Rémy Cabella, son futur partenaire sous les couleurs ciel et blanc, en fin de journée. Je l'ai connu en équipe de France (...) C'est un grand joueur, c'est un bien pour le club".



Fort de l'arrivée de cette deuxième recrue après le jeune milieu de Montpellier Morgan Sanson (22 ans), l'OM va maintenant pouvoir se consacrer exclusivement à la finalisation de ce qui pourrait être son dernier dossier : le retour au bercail de Dimitri Payet. En Bleu, l'association du joueur de West Ham avec Évra s'est révélée payante durant l'Euro. Défensivement comme offensivement. Il n'y a pas de raison que cela change au stade Vélodrome et sur les autres pelouses de Ligue 1. Marseille reçoit Montpellier en Ligue 1 dans deux jours, avant les retrouvailles avec Lyon en Coupe de France (16es de finale) et un déplacement à Metz.