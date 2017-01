L'international français serait sur le point de signer à l'Olympique de Marseille.

Crédit : FAYOLLE PASCAL/SIPA Patrice Évra sous les couleurs de la Juventus Turin en octobre 2016

par Raphaël Bosse-Platière publié le 25/01/2017 à 11:45

Si rien n'est encore officiel, le transfert de Patrice Évra de la Juventus Turin à l'Olympique de Marseille semble de plus en plus crédible. Le club phocéen, qui a récemment revu à la hausse ses objectifs et ses ambitions depuis le rachat par Franck McCourt, s'était montré intéressé, au même titre que l'OL.



Mais selon Sky Sports, l'agent de l'international français de 35 ans serait attendu du côté de la Commanderie mercredi 25 janvier. L'idée d'un contrat d'un an et demi serait évoquée pour s'attacher les services du latéral gauche. Ce dernier serait la deuxième recrue du mercato hivernal des Phocéens après Morgan Sanson.



Le nom de Dimitri Payet est toujours évoqué. Le milieu offensif, désormais écarté du groupe dans son club à West Ham, tarde à arriver dans le sud de la France. Pourtant, des rumeurs affirment que sa femme et ses enfants auraient d'ores et déjà élu domicile à Marseille. Affaire à suivre donc.