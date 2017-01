Lyon-Marseille : comment les Olympiques ont retrouvé de l'ambition

DÉCRYPTAGE - L'OL reçoit l'OM dimanche 22 janvier en clôture de la 21e journée de Ligue 1 pour un choc entre deux clubs de retour au premier plan, sportivement comme sur le marché des transferts.

L'affiche de cette 21e journée de Ligue 1 oppose deux clubs historiques du championnat de France de Ligue 1. Deux clubs qui retrouvent des couleurs et de l'ambition. Un renouveau sportif mais surtout structurel. En attirant des investisseurs étrangers et des joueurs internationaux, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se lancent dans un nouveau cycle qui s'annonce prometteur. Que des fonds d'investissements étrangers misent sur le football français est un phénomène nouveau qui ne peut que profiter aux Olympiens.



Pour un montant de 45 millions d'euros, Frank McCourt a racheté l'Olympique de Marseille, le 17 octobre 2016 et a lancé l'"OM Champions Project". Il a promis d'investir 200 millions d'euros entre 2016-2020. Une somme colossale promise pour recruter des joueurs de niveau international, pour développer le centre de formation marseillais et plus largement la marque OM.

Marseille dans la course à l'Europe

Avec la venue de Morgan Sanson et en attendant celle de Dimitri Payet, l'effectif de l'OM commence à prendre les contours de ce Champions Project. Il ne suffira pas d'aligner les noms pour faire de Marseille un top club européen mais Rudi Garcia semble avoir les clefs en mains pour satisfaire les nouvelles envies des dirigeants marseillais.



Douzième au moment de l'arrivée de Rudi Garcia au poste d'entraîneur de Marseille, le club pointe déjà à la sixième place du classement avant son déplacement à Lyon, dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Depuis le 23 octobre 2016, l'ancien coach de l'AS Rome n'a perdu que trois fois (deux fois face à Monaco, une fois à Montpellier). Une embellie sportive qui n'a aucune raison de s’essouffler dans les mois à venir.

Lyon propriétaire de son stade

L'Olympique Lyonnais a annoncé, le lundi 12 décembre 2016, l'entrée du fonds d'investissements chinois IDG dans le capital d'OL Group à hauteur de 20%. Un apport financier qui a permis à Jean-Michel Aulas de recruter Memphis Depay à Manchester United pour environ 20 millions d'euros selon bonus. Par ailleurs, depuis janvier 2016, l'Olympique Lyonnais joue dans un stade qui lui appartient. Le président s'en vantait et à raison. Depuis l'inauguration du Parc OL, OL Group a vu son chiffre d'affaires doubler. Sur la période janvier-mars 2016, les recettes billetteries du club ont explosé (+346%).



Deux nouvelles ressources financières dont profite notamment Bruno Génésio, l'entraîneur du club. Déjà en août 2015, Lyon avait offert 12 millions d'euros à Malaga pour recruter Sergi Darder. Six mois plus tard, il recrute l'international français Mathieu Valbuena, dont le salaire (330.000 euros par mois) est à assumer. Alexandre Lacazette, Nabil Fékir, Corentin Tolisso, Maxime Gonalons, Maxwell Cornet, Rachid Ghezzal... autant de jeunes joueurs formés au club et toujours présents dans le Rhône malgré de nombreuses offres reçues sur le bureau d'Aulas. Preuve là encore que depuis quelques années, l'Olympique Lyonnais se porte bien.

