L'attaquant portugais Gonçalo Guedes, qui évoluait au Benfica, s'apprête à passer sa visite médicale et à "signer son contrat" avec le PSG, a annoncé le club français mercredi.

par Raphaël Bosse-Platière , Avec AFP publié le 25/01/2017 à 11:00

C'est par un message posté sur Twitter dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 janvier que le Paris Saint-Germain a officialisé l'arrivée de Gonçalo Guedes. "Il a suivi la qualification de ses futurs coéquipiers, pour la finale de la Coupe de Ligue, devant la télévision", précise le club au lendemain de la victoire du PSG contre Bordeaux (4-1).



Le coût estimé du transfert serait d'environ 30 millions d'euros, selon les médias portugais. Le PSG n'a pas donné plus de précisions. Guedes compte deux sélections avec le Portugal, lors de matches amicaux en novembre 2015 face à la Russie puis au Luxembourg. Il n'a toutefois pas été retenu pour l'Euro-2016 remporté par sa sélection, et évolue plus régulièrement avec l'équipe Espoirs de la Seleçao.

Âgé de 20 ans, Guedes est le troisième renfort hivernal du PSG après l'Argentin Giovani Lo Celso et l'Allemand Julian Draxler. Dribbleur percutant, le Portugais (1,79 cm, 73 kg) peut évoluer comme ailier, milieu offensif ou avant-centre.