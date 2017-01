LE JOURNAL DU MERCATO - Raïs M'Bolhi s'est engagé pour un an et demi avec le club breton. Patrice Évra pourrait lui aussi revenir en France.

Crédit : PIUS UTOMI EKPEI / AFP Raïs M'Bolhi avec l'Algérie en novembre 2016

par Gregory Fortune publié le 23/01/2017 à 13:00

Raïs M'Bolhi va revenir en France. Actuellement au Gabon avec l'Algérie pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations (titulaire lors du premier match mais forfait pour le deuxième), le gardien de 30 ans s'est engagé avec le Stade Rennais pour un an et demi, a annoncé lundi 23 janvier l'actuel 8e de Ligue 1. Formé au RC Paris puis à l'Olympique de Marseille, il avait aussi porté les couleurs du Gazelec Ajaccio en 2013.



Avec M'Bolhi, l'entraîneur Christian Gourcuff retrouve un troisième international algérien (le père de Yoann dirigeait les "Fennecs" avant de venir à Rennes) après Ramy Bensebaini et Mehdi Zeffane, même si ce dernier n'a pas été retenu pour cette CAN 2017. Le portier vient pallier au départ de Paul Nardi, prêté par Monaco en début de saison mais en qui Gourcuff n'avait aucune confiance et qui est reparti cet hiver pour un nouveau prêt en Belgique.



Doublure de Benoît Costil dans un premier temps, M'Bohli a joué en Ecosse, en Grèce, au Japon, en Bulgarie, en Russie, aux États-Unis... Son dernier club en date était Antalyaspor en Turquie. Avec l'Algérie, il compte 50 sélections et s'est notamment distingué lors des Coupes du monde 2010 et 2014 (homme du match lors du 8e de finale contre l'Allemagne au Brésil).

Monaco prête Corentin Jean au TFC

Autre transaction officielle, le prêt du jeune attaquant de Monaco Corentin Jean (21 ans) à Toulouse jusqu'à la fin de la saison. L'international espoir français a disputé cinq rencontres toutes compétitions confondues avec l'ASM cette saison et inscrit un seul but, en Coupe de la Ligue contre Rennes lors d'une victoire 7-0. De 2012 à 2016, il a fait les beaux jours de Troyes.



Dans la colonne des possibles transferts, Patrice Évra pourrait rebondir à Lyon. Annoncé "sur le départ" de la Juventus Turin par son entraîneur Massimiliano Allegri, le latéral gauche de 35 ans "peut être intéressant pour nous", a révélé Bruno Génésio, l'entraîneur de l'OL, après la victoire contre Marseille. "C'est un grand joueur. Il faut montrer beaucoup de respect par rapport à tout ce qu'il a fait. Il a beaucoup d'expérience (...) Mais rien n'est décidé". Le joueur serait également sur les tablettes de l'OM, qui doit renforcer sa défense poreuse et aurait ciblé Patrice Evra selon France Football.