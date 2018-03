publié le 30/10/2016 à 14:00

Franck McCourt a de la suite dans les idées. Lundi 17 octobre, le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille est arrivé en grande pompe sur la Canebière avec une image de héros pour les supporteurs marseillais. Il faut dire que l'Américain les a sauvés des griffes de Margarita Louis-Dreyfus, qui ne faisait plus l'unanimité auprès d'eux. C'est donc un homme déterminé qui a mis la main sur le club, un homme qui sait comment convaincre. Et son discours en a séduit plus d'un.



Lundi 17 octobre, lors de sa prise de pouvoir, l'investisseur américain a présenté son "OM Champions Project" qui vise à monter une équipe compétitive le plus vite possible. Ses ambitions sont sans limites et le nouveau propriétaire du club marseillais s'est dit prêt à injecter de l'argent pour venir concurrencer le rival parisien sur le plan national et, revenir sur la scène européenne à moyen terme. Des objectifs élevés qui n'effraient pas Frank McCourt.



Une restructuration du club

L'homme d'affaires est arrivé à Marseille avec une idée bien précise de ce que serait son organigramme. Il avait déjà commencé son grand ménage avant même son arrivée officielle. Jacques-Henri Eyraud, le nouveau président phocéen, avait intégré le conseil de surveillance du club pour préparer les grandes manœuvres. À l'image du Paris Saint-Germain lors de son passage sous pavillon qatari, l'Olympique de Marseille a vu quelques changements importants dans le domaine sportif à commencer par l'entraîneur.

C'est le premier gros coup réalisé par Frank McCourt. Franck Passi a été remercié et le nouveau propriétaire a cherché un entraîneur de renom. La rumeur menant à l'arrivée d'André Villas-Boasplanait de nouveau, mais c'est finalement Rudi Garcia qui a rejoint "l'OM Champions Project". Le Français connait bien la Ligue 1 puisqu'il y a gagné le championnat ainsi que la Coupe de France avec Lille en 2011. Mais l'ancien coach des Dogues ne s'est pas limité aux frontières. Il a permis à l'AS Roma de revenir au premier plan en étant deux fois dauphin de l'ogre turinois (2014 et 2015).



En deuxième lieu, Frank McCourt a voulu un vrai patron pour diriger le côté sportif. Un temps positionnés sur Luis Campos qui a préféré le projet lillois, les dirigeants marseillais ont de nouveau attiré l'attention sur eux en signant un grand nom du football européen, Andoni Zubizarreta. L'Espagnol est un connaisseur du haut niveau puisqu'il a officié quatre ans et demi au poste de directeur sportif du FC Barcelone. Il a en outre de nombreuses relations dans le monde du football comme...Leonardo, qui avait été rapatrié au PSG. Le Basque pourra faire jouer ses contacts afin de renforcer l'effectif marseillais.



Des investissements importants

C'est la question que tout le monde se posait : quelle somme va investir McCourt lors des prochains mercatos pour renouveler une équipe en perte de vitesse depuis quelques années ? L'homme d'affaires américain ne l'a pas caché, il va rapidement injecter de l'argent pour être compétitif au plus vite comme l'a indiqué son président Jacques-Henri Eyraud. "On a donné un chiffre à nos ambitions. 200 M€ investis sur les quatre ans qui viennent, et plutôt sur les deux prochaines années, pour mettre en place les projets de recrutement et renforcer l'équipe."



Et l'OM pourrait frapper fort dès cet hiver. Le média hollandais Voetbal Nieuws fait part d'un intérêt du club phocéen pour l'attaquant de Manchester United, Memphis Depay. Le joueur de 22 ans ne parvient pas à retrouver son vrai niveau en Angleterre et Marseille pourrait se positionner se dossier pour le conclure, au plus tard, l'été prochain.