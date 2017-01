MINUTE PAR MINUTE - L'Olympique Lyonnais reçoit l'Olympique de Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1.

Nabil Fékir le 18 octobre 2016

par Luca Dangréaux publié le 22/01/2017 à 20:30

Le dernier match de cette 21e journée de Ligue 1 promet d'être spectaculaire. Lyon (4e) reçoit Marseille (6e) pour un choc olympique qui concentre beaucoup d'attente. Entre le retour des anciens, les nouvelles recrues de chacun et l'ambiance du Parc OL, on ne devrait pas s'ennuyer.



Morgan Sanson et Memphis Depay seront forcément les hommes clefs de cette rencontre. Tous deux arrivés en milieu de semaine respectivement à l'OM et à l'OL, ils devraient effectuer leurs premiers pas sous leurs nouvelles couleurs. Pour Sanson c'est même une quasi-certitude. Rudi Garcia est privé de William Vainqueur et Lassana Diarra au milieu de terrain. L'occasion parfaite pour l'international espoir de prouver aux dirigeants marseillais qu'ils n'ont pas fait une erreur en le recrutant.



À Lyon c'est Memphis Depay qui devra prouver son talent dès ce choc olympien. Lui ne devrait pas être titulaire mais si Bruno Génésio l'a convoqué dans son groupe pour affronter l'OM, seulement trois jours après l'officialisation du transfert, cela signifie que le néerlandais pourrait entrer en jeu.



Enfin ce match sera également l'occasion des retrouvailles entre Bafétimbi Gomis et les supporters lyonnais. Va-t-il être la cible parfaite des sifflets du Parc OL ? Il a vécu une dernière année compliquée dans le Rhône et il n'est jamais trop conseillé de fouler la pelouse lyonnaise avec le maillot de l'OM sur le dos.

