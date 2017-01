Lyon-Marseille : le 11 type des joueurs qui ont porté les deux maillots

INFOGRAPHIE - Les deux Olympiques s'affrontent ce dimanche 22 janvier à 20h45 pour le choc de la 21e journée de Ligue 1. Voici une équipe non exhaustive composée de joueur ayant évolué à Lyon et à Marseille.

Crédit : JOHN SPENCER/SIPA Bafétimbi Gomis face à Jérémy Morel lors de Marseille-Lyon le 18 septembre 2016 (0-0)

par Luca Dangréaux publié le 21/01/2017 à 21:38

Dans l'histoire plus ou moins proche de la Ligue 1, plusieurs joueurs (plus ou moins) talentueux ont marqué l’histoire des deux clubs et de notre championnat. Nous en avons choisi 11 pour aligner une équipe non exhaustive mais équilibrée.



Elle est organisée en 4-4-2 et contient un champion d'Europe français, des joueurs étrangers, des buteurs et des rugueux défenseurs, des joueurs encore en activités ou d'autres à la retraite. Cette saison ils sont six à composer l'un des deux effectifs après avoir évolué pour l'autre à savoir Jeremy Morel, Mathieu Valbuena, Nicolas Nkoulou, Bafetimbi Gomis, Clinton Njie et Henry Bedimo.



Voici notre onze titulaires des joueurs ayant défendu les couleurs des deux clubs : Pascal Olmeta - Manuel Amoros, Nicolas Nkoulou, Jeremy Morel, Henri Bedimo - Alou Diarra, Daniel Bravo, Hatem Ben Arfa, Mathieu Valbuena - Florian Maurice, Sonny Anderson



Au-delà des onze "titulaires" que nous avons choisi, d'autres joueurs ont évolué pour le club du Rhône et des Bouches-du-Rhône. Dans le désordre nous retrouvons : Clinton Njie, Bafetimbi Gomis, Loïc Remy, Peguy Luyindula, Jean Djorkaeff, Abédi Pelé, Bruno Ngotty, Fabrice Fiorèse, Sylvain Wiltord, Jean-François Domergue, Jean Tigana, Benoit Pedretti, François Lemasson, Steve Marlet, Albert Émon, Reynald Pedros, Éric Roy.