Crédit : NICOLAS TUCAT / AFP Lassana Diarra a jusqu'au 20 septembre pour rejoindre le club émrati d'Al Jazira.

par Gregory Fortune , Luca Dangréaux publié le 13/01/2017 à 18:41

En marge de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match entre Marseille et Monaco, Rudi Garcia a clarifié la situation de Lassana Diarra, et il a été précis. Le joueur ne sera plus retenu dans le groupe olympien jusqu'au 1er février, soit la fin du mercato. Plus proche que jamais d'un départ, le joueur de 31 ans ne jouera donc probablement plus pour Marseille.



"Aucun professionnel ne pourrait être à 100% dans ces conditions. Si à la fin du mercato Lassana Diarra est parti le problème sera résolu, s'il est encore là je serai ravi de pouvoir compter sur lui", a ajouté l'entraîneur français. En instance de départ depuis plusieurs mois, Diarra tarde à se trouver un point de chute et pour cause, il espère trouver un club capable de payer l'amende de 10 millions d'euros qu'il doit régler à son ancien club, le Lokomotiv Moscou.

Eto'o, premier gros coup du LOSC ?

Michel Seydoux et Gérard Lopez ont officialisé la passation de pouvoir à la tête de Lille lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi 13 janvier. Le futur président du LOSC en a profité pour préciser ses premiers achats lors de ce mercato. Il a assuré vouloir recruter trois ou quatre joueurs. Les premières pistent mènent à Aboubakar Keita (Copenhague, 19 ans), Adama Diakhaby (Rennes, 20 ans) et Nicolas Pépé (Angers, 21 ans).



Gérard Lopez cherche aussi un joueur reconnu et c'est Samuel Eto'o qui a été contacté. Sous contrat avec Antalyaspor en Turquie (25 buts en 44 matches), l'ancien joueur du FC Barcelone (35 ans) n'a pas encore donné de réponse aux futurs dirigeants de Lille. Enfin le dossier de Marcelo Bielsa reste en suspens : " C'est un ami avec qui je parle beaucoup, je suis fan de lui, fan de son jeu mais rien n'est fait avec Marcelo."



À Paris, les départs se précisent également. Les jeunes Jonathan Ikoné (18 ans, 4 matches en Ligue 1) et Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 matches de championnat, 1 but) semblent tous deux s'être trouvés des points de chute. Le premier est proche de conclure un prêt sans option d'achat avec Montpellier jusqu'à la fin de la saison. Le second est courtisé par Rennes, Nantes et Montpellier. Problème : Augustin ne veut pas être prêté jusqu'à la fin de saison et privilégierait un transfert définitif. Enfin, Jesé va lui aussi bientôt être prêté. Le club espagnol de Las Palmas est en pôle position pour récupérer l'ailier de 23 ans. Le PSG devrait prendre en charge une partie du salaire de son joueur espagnol.