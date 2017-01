LE JOURNAL DU MERCATO - Après avoir formulé une première offre de 22 millions d'euros pour faire revenir Dimitri Payet, les dirigeants olympiens aurait cette fois-ci proposé 30 millions d'euros. Suffisant ?

Crédit : FRANCK FIFE / AFP Dimitri Payet avec l'équipe de France avant l'Euro 2016

par Luca Dangréaux publié le 20/01/2017 à 17:36

L'Olympique de Marseille passe la seconde. Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen, aurait envoyé une nouvelle offre de transfert à ses homologues londoniens pour tenter de recruter l'international français de 29 ans. Elle serait cette fois-ci de 30 millions d'euros selon L'Équipe. West Ham n'a pour l'instant pas donné de réponse.



Slaven Bilic a annoncé en conférence de presse, le jeudi 19 janvier : "La balle est dans le camp de Marseille. Ce sont eux qui ont exprimé les premiers leur intérêt pour Payet. Maintenant c'est à eux d'agir". Un message qui semble être arrivé jusqu'à Marseille. Les Anglais réclament environ 35 millions d'euros et ne souhaitent pas brader leur numéro 27. Les dirigeants olympiens espèrent eux que l'envie du joueur de rejoindre Marseille et sa situation compliquée au club pèseront dans la balance en faveur de cette nouvelle offre.

Jesé tarde à quitter le PSG

Le souhait de l'ailier espagnol du PSG est clair : il veut rejoindre le club de Las Palmas, actuel 10e de Liga. Pourtant les Espagnols ne sont pas en mesure de payer le salaire du joueur de 23 ans. Arrivé en provenance du Real Madrid en août 2016 pour quelque 25 millions d'euros, il ne s'est jamais imposé dans le onze titulaire de l'entraîneur parisien Unai Emery.



Jesé Rodriguez n'a joué que neuf matches depuis le début de la saison pour seulement un but marqué. Le Paris Saint-Germain voudrait envoyer son joueur en Angleterre. Là encore ça coince. Middlesbrough était intéressé par un prêt en début de mercato mais le club du Nord-Est de l'Angleterre vient de recruter un joueur offensif du même style que l'Espagnol et a abandonné la piste Jesé.



Au Brésil, Tulio De Melo rejoint le club brésilien de Chapecoense. Décimé par le crash de son avion le 28 novembre 2016 en Colombie, le club doit se reconstituer une équipe. L'ancien attaquant du Mans et de Lille a signé dans ce club pour lequel il avait déjà évolué en 2015. Neto, gardien du club et ami du joueur a survécu au crash. Il a appelé lui-même le Brésilien pour rejoindre le club : "Quand il m'a envoyé un message pour me demander de revenir, je ne pouvais pas dire non", a avoué De Melo.