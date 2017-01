LE BAROMÈTRE - En ce dimanche d'Olympico, le sondage Odoxa pour RTL et Winamax s'est notamment intéressé à la popularité de l'Olympique Lyonnais et de l'Olympique de Marseille. 58% des Français ont une bonne opinion de l'OL, contre 36% pour l'OM.

Alors que l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille s'affrontent en clôture de la 21e journée de Ligue 1 ce dimanche 22 janvier, le baromètre Odoxa s'est interrogé sur la popularité des deux clubs. 58% des Français ont une bonne opinion du club rhodanien, contre 36% pour l'OM. Même dans le quart sud-est de la France, les Lyonnais dominent leur adversaire de dimanche : 62% contre 40% de popularité. Le club phocéen est en effet clivant et ça ne date pas d’hier. En octobre dernier, le Paris Saint-Germain, lui aussi en mal de notoriété, ne recueillait que 34% de bonne opinion.



Heureusement pour les deux grands clubs français, le regard que leur portent les amateurs de football est beaucoup plus bienveillant : 72% d’entre eux ont en effet une bonne opinion de l’Olympique Lyonnais, 53% de l’Olympique de Marseille.

L'OM va concurrencer le PSG selon 50% des amateurs de football

Odoxa s'est ensuite concentré sur la rivalité future entre l'OM et le PSG. Grâce à l'arrivée de Frank McCourt et Jacque-Henri Eyraud, respectivement actionnaire majoritaire et président, Marseille va pouvoir développer son "OM Champions Project" en recrutant des grands joueurs et en offrant à Rudi Garcia l'opportunité de rivaliser sportivement avec Paris.



55% de Français pensent que l'entraîneur français ne mènera pas son équipe au niveau de celui d'Unai Emery. 42% se sont prononcés en faveur d'un retour de Marseille sur le PSG. Chez les amateurs de football, la moitié des sondés pensent que le PSG sera prochainement concurrencé par son rival Marseille.

Depay et Payet, deux bons choix de recrues

Les deux clubs olympiens retrouvent de l'ambition en ce début d'année 2017. D'une part, grâce aux fonds d'investissements américains pour l'OM et chinois pour l'OL qui gonflent les comptes des clubs. D'autre part, grâce aux nouvelles recrues.



Le vendredi 20 janvier 2017, Jean-Michel Aulas présentait Memphis Depay à la presse. Une recrue de haut niveau puisque le Néerlandais arrive de Manchester United pour environ 20 millions d'euros (selon bonus). 70% du panel pensent que c'est une bonne idée. 78% des interrogés pensent même que le probable retour de l’international français Dimitri Payet à Marseille est un bon choix.

Lyon vainqueur de l'Olympico ?

Enfin, c'est sur le favori du choc olympien de ce dimanche 21 janvier que les 1.006 sondés ont été interrogés. Pour l'ensemble des Français, le vainqueur sera... personne. La moitié d'entre eux parie sur un score nul à la fin des 90 minutes de l'Olympico.



Chez les fans de football, le résultat est tout autre. Ces derniers misent sur une victoire des partenaires d'Alexandre Lacazette à 48%. Le lieu du match (Parc OL) et la qualificatiojn de Memphis Depay pour affronter les Phocéens ont certainement pesé dans la balance. Ils sont seulement 15% à penser que Marseille va repartir du Rhône avec les trois points.