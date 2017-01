JOURNAL DU MERCATO - L'OM de McCourt tient sa première recrue, alors que Dimitri Payet serait prêt à faire un geste financier pour revenir à Marseille.

17/01/2017

Il était attendu depuis l'arrivée du milliardaire américain Frank McCourt à la tête du club, et ce sera donc Morgan Sanson, à jamais le premier. Le joueur de Montpellier est le premier joueur recruté avec les dollars du Bostonien et de son président délégué Jacques-Henri Eyraud. Le milieu de terrain du MHSC, brillant cette saison après avoir connu une grosse blessure il y a 18 mois, a marqué 3 buts en 20 rencontres de championnat et a surtout confirmé les qualités qui avaient fait de lui un international espoir prometteur.



Âgé de 22 ans, le milieu de terrain relayeur sera un vrai renfort dans l'entre-jeu, où il soulagera Maxime Lopez et apportera une capacité supplémentaire à alimenter les attaquants et notamment Bafétimbi Gomis. Le duo Eyraud-Zubizarreta frappe donc un coup bien ciblé et plutôt bien négocié. La Provence annonce un transfert bouclé à 9 millions d'euros avec 3 millions supplémentaires de bonus, et un contrat de 4 ans et demi pour le joueur.

Payet prêt à sacrifier une partie de son salaire

Par ailleurs, la piste Payet reste celle qui fait le plus de bruit. Si elle s'annonce (trop ?) onéreuse elle demeure d'actualité à en croire Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports. "Des clubs anglais ou chinois ont essayé de le faire venir, mais il ne veut entendre parler que de Marseille. Payet veut juste rentrer à la maison car sa famille n’a pas réussi à s’adapter à Londres", indique le journaliste sur son compte Twitter.



Pour ces raisons, l'international français est prêt à revoir son salaire à la baise. "Payet va baisser son salaire de 30 % si West Ham lui permet de rejoindre Marseille. Son salaire hebdomadaire va passer de 142 000 euros à 114 000 euros", révèle Kaveh Solhekol. Un détail qui indique que le joueur ne cherche pas la surenchère mais un choix de vie familiale. Il reste néanmoins que ce salaire représente environ 6 millions par an sur plusieurs saisons, à additionner à un transfert qu'il paraît impossible à envisager en-dessous des 30 millions d'euros. Une opération extrêmement coûteuse pour l'OM, d'autant que les lacunes de l'équipe semblent plutôt se situer au niveau défensif où les renforts ne seraient pas du superflu. Contrairement à Payet ?