VIDÉO - La chaîne TMC diffuse un documentaire inédit sur l'Euro 2016 intitulé "Au cœur des Bleus", mercredi 28 décembre (20h55). En voici un extrait où Patrice Évra livre un discours particulièrement fort.

Crédit : Capture d'éccran / TMC Euro 2016 : Patrice Evra en mode patron dans les vestiaires

par Gregory Fortune publié le 21/12/2016 à 18:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Patrice Évra ne fait pas toujours l'unanimité auprès des Français. Mais auprès de ses coéquipiers, il reste un patron dans le vestiaire. Un patron écouté. Respecté. S'il en était besoin cette vidéo de 42 secondes en est une nouvelle preuve. Torse nu, debout, le latéral gauche prend la parole d'une voix élevée dans le vestiaire du stade Vélodrome ce jeudi 7 juillet à quelques instants du coup d'envoi de la demi-finale France-Allemagne.



Face aux champions du monde en titre, il faudra d'abord faire preuve d'une "grande discipline les gars, assène-t-il, parce que les équipes comme ça, on n'a pas le droit à une seule erreur". Mais le vice-capitaine derrière le discret Hugo Lloris en veut plus. "Par contre on lâche, on lâche les chevaux aujourd'hui, on les lâche. Et les gars quand ils ont ballon, des fois ça va pas être facile de le récupérer. Mais c'est là, c'est là qu'on doit prendre du plaisir à défendre ensemble".



Défendre, mais pas seulement. "Par contre, les gars, quand on le récupère, on fait mal, on fait mal, aujourd'hui on fait mal. On le récupère, on part comme des flèches, tous, on donne tout ce qu'on a. On ne peut pas être fatigué aujourd'hui". Sérieusement secoués en début de match, les Bleus s'imposeront 2-0 grâce à des buts d'Antoine Griezmann dans les arrêts de jeu de la première période sur penalty puis à la 72e.