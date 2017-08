publié le 06/08/2017 à 13:35

OM Jekyll et Marseille Hyde. La saison 206-2017 avait commencé par 3 victoires en 9 matches et la promesse de voir une équipe phocéenne très faible. Franck Passi avait un 11 loin d'être flamboyant avec un Gomis volontaire, un Thauvin combatif mais une arrière-garde médiocre. L'OM était promis à une galère de plus après une saison terne sous les ordre de Michel. Et puis Frank McCourt est arrivé et son "Champions project" avec lui.



Exit Frank Passi pour faire place à Rudi Garcia, Andoni Zubizarreta est venu chapeauter la direction sportive et bâtir des fondations solides. À la présidence, Jacques-Henri Eyraud est venu avec sa communication à l'américaine et son diplôme de Harvard afin de mettre le club en ordre de bataille. Les fans du club croyaient en la renaissance et la deuxième partie de saison leur donnait raison. Payet, Sanson, et dans une moindre mesure Evra sont venus remettre l'OM au centre de l'attention et qualifier l'équipe pour l'Europa League. La machine était lancée et les réglages estivaux doivent la rendre performante pour l'an 1 de l'ère McCourt.

Objectif de la saison 2017-2018

"Il faut faire mieux que l'an dernier et notre 5e place...", a indiqué Rudi Garcia à l'AFP. Une prise de position tiède mais qui sous-entend qu'il faudra être dans les roues des outsiders derrière le PSG et Monaco, voire chatouiller des Monégasques pas encore au point et qui charrient des questions après un été marqué par de nombreux départs. Marseille pourra difficilement expliquer à l'investisseur américain une saison qui ne marquerait pas une amélioration du classement après les investissements estivaux.

Secrètement, le board olympien espère sans doute aller chercher un podium et la Ligue des champions, vitrine prestigieuse permettant d'attirer de gros poissons. Pour cela, Marseille espère encore se renforcer et étoffer un effectif séduisant mais un peu léger.

Quel mercato pour les Marseillais ?

On a longtemps attendu les premières signatures à l'OM, et les rumeurs sont allées bon train. Et puis sont arrivés Valère Germain et Luiz Gustavo. Deux excellents coups à moins de 10 millions d'euros chacun pour des joueurs référencés à leur niveau respectif, et surtout parfaitement taillés pour le jeu et le projet phocéen. Le Français est venu se mettre naturellement à la pointe de l'attaque et son QI football au-dessus de la moyenne le rend complémentaire des explosifs Payet et Thauvin. Quant à Luiz Gustavo, il a fait oublier William Vainqueur par son seul CV XXL et l'influence qu'il prend dans le jeu. Il sera le régulateur du tempo et le parfait tuteur pour Maxime Lopez et Morgan Sanson.



Derrière, Steve Mandanda a corrigé son erreur de quitter l'OM l'an passé pour Crystal Palace et est revenu affûté et en patron dans les cages. Devant lui, Adil Rami sécurisera un peu plus la défense poreuse de 2016-2017. Mais les deux briscards ne pourront pas faire de miracle si Patrice Evra continue a livrer des prestations aussi indigentes. Selon L'Équipe, l'OM se serait mis sur la piste de Jordan Amavi pour donner plus de sécurité à un flanc ouvert à tous les vents durant la préparation et les deux matches de tour préliminaire d'Europa League face à Ostende. Devant, Marseille attend toujours un autre attaquant axial. Bacca et Jovetic sont les plus souvent cités.

Le point fort

Droit au but. Même en attendant l'arrivée d'un attaquant référencé, l'OM peut déjà présenter une escouade offensive redoutable. Dimitri Payet à gauche est capable du meilleur et le brassard de capitaine pourrait le rendre plus régulier et responsable. À droite Florian Thauvin va encore avaler les kilomètres et percuter jusqu'à l'usure les latéraux adverses. Au milieu, Gustavo en plaque tournante laissera s'ébrouer les deux jeunes talents Sanson et Lopez, excellents passeurs et capables d'apporter le surnombre.



Une qualité technique collective rare pour servir Valère Germain dans l'axe. Intelligent, habile, collectif mais aussi tueur devant le but, l'ancien monégasque pourrait se révéler dans un contexte plus exposé et ne plus être quelque peu sous-coté. Si Marseille parvient à se doter d'un véritable arrière gauche consistant capable de tenir son couloir et de venir apporter en attaque en étant le pendant de Sakai, alors l'OM pourra donner des maux de tête aux adversaires.

Le point faible

Si l'on s'en tient aux matches de pré-saison, droit au but pourrait aussi être la devise des adversaires de l'OM. Si Adil Rami est venu solidifier la défense centrale, il fait équipe avec le vaillant mais peu tonique Rolando. À droite, Hiroki Sakai a gagné le respect des observateurs en étant solide et régulier, mais à gauche, Patrice Evra semble perdu, dépassé malgré une forme physique déclarée au top après les tests physiques de reprise.



Il faudra que Rudi Garcia trouve plus d'équilibre et que les recruteurs trouvent d'urgence un arrière gauche et même un défenseur central afin de faire la paire avec Rami, sous peine de voir certains matches mal tourner. Heureusement, Steve "il fenomeno" Mandanda est revenu et a déjà repris ses bonnes habitudes en sauvant l'OM sur des occasion adverses brûlantes.

L'équipe probable

Mandanda - Sakai, Rami, Rolando, Evra - Sanson, Gustavo, Lopez - Payet, Germain, Thauvin