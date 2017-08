Kylian Mbappé (AS Monaco, attaquant, 18 ans) - C'est devenu le crack n°1 du football. Tout juste majeur, il a inscrit 15 buts en L1 et 6 en Ligue des champions la saison passée. Va-t-il maintenir la cadence ? Crédits : FRANCK FIFE / AFP | Date :

Neymar (PSG, attaquant, 25 ans) - On ne présente plus l'homme qui va coûter plus de 500 millions d'euros sur cinq ans aux Qataris. Sa notoriété est sans égale en France, tout comme son talent. Crédits : MIKE EHRMANN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP | Date :

Alassane Pléa (Nice, attaquant, 24 ans) - Il a fait de l'ombre à Balotelli jusqu'en janvier avec ses 11 buts, mais a été fauché dans son envol par une grave blessure au genou droit. Le voilà rétabli pour ce nouvel exercice. Crédits : KRUGFOTO / APA / AFP | Date :

Nabil Fékir (OL, attaquant, 24 ans) - Orphelin de Lacazette, il doit désormais être le leader de l'attaque lyonnaise. Stoppé dans sa progression par une blessure il y a deux ans, il aura pour objectif de réintégrer les Bleus pour le Mondial 2018. Crédits : JEFFROY GUY/SIPA | Date :

Valère Germain (OM, attaquant, 27 ans) - Discret derrière Mbappé et Falcao à Monaco, il vient prendre la lumière à Marseille pour remplacer Gomis. Il n'est pas seulement attendu sur les buts, mais aussi sur son influence dans le jeu. Crédits : BERTRAND LANGLOIS / AFP | Date :

Malcom (Bordeaux, millieu offensif, 20 ans) - C'était la bionne pioche de l'an passé. À l'aise balle au pied, il satisfait déjà pleinement malgré un temps d'adaptation nécessaire. "J'ai plus en tête les passes décisives que les buts", prévient-il. Crédits : CHRISTOPHE SAIDI/SIPA | Date :

Valentin Rongier (Nantes, milieu, 22 ans) - Il a été désigné meilleur tacleur des 5 grands championnats européen par l'Observatoire du football. Preuve de son profil de besogneur qui a grandement progressé sous la houlette de Conceição. Crédits : JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP | Date :

Loïs Diony (ASSE, attaquant, 24 ans) - Les Stéphanois ont déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher les services de l'homme fort de Dijon. Il sort d'une saison à 11 réalisations. Crédits : Nicolas Mollo / AFP | Date :

Ismaïla Sarr (Rennes, milieu offensif, 19 ans) - Avec 5 buts et 5 passes décisives, il était l'une des satisfactions de Metz. Courtisé après seulement une saison en pro, il est devenu le deuxième Rennais le plus cher de l'histoire (17M€). Crédits : SEYLLOU / AFP | Date :

Franck Tabanou (Guingamp, milieu, 28 ans) - Va-t-il réussir à se relancer ? Autrefois très en vue à Toulouse et Saint-Étienne, il avait tenté l'Angleterre puis l'Espagne sans succès. Crédits : PHILIPPE DESMAZES / AFP | Date :

Le Losc de Bielsa a déboursé 15M€ pour Thiago Maia (20 ans), pisté par de nombreux grands clubs qui le voient comme une potentielle valeur sûre au milieu. Il a remporté les JO 2016. Crédits : Martins/AGIF/Shuttersto/SIPA | Date :

Karl Toko-Ekambi (Angers, ailier, 24 ans) - L'an dernier, il partageait la vedette avec Diedhiou et Ndoye. Des trois, il ne reste que lui, l'homme aux 7 buts et 4 passes décisives. Ce n'est pas faute d'avoir été courtisé durant l'été. Crédits : POL EMILE / SIPA/SIPA | Date :

Issa Diop (Toulouse, défenseur, 20 ans) - Titulaire dans la 5e défense du championnat, le Français forme avec Jullien une charnière solide. L'Inter et le Real se seraient renseignés sur lui. Crédits : REMY GABALDA / AFP | Date :

Nolan Roux (Metz, attaquant, 29 ans) - Devenu lofteur à Saint-Étienne, où la concurrence était rude, il est en quête de confiance pour enfin franchir la barre des 10 buts en championnat. Crédits : JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP | Date :

Jonathan Ikoné (Montpellier, attaquant, 19 ans) - Prêté pour une deuxième saison consécutive par le PSG, le jeune ailier va devoir prouver qu'il était en mesure d'espérer mieux cet été. Date :

Benjamin Jeannot (Dijon, attaquant, 25 ans) - À ses débuts, ses performances suggéraient un potentiel intéressant. Mais sa dernière saison a été difficile : il n'a marqué aucun but en 17 matches. Il est pourtant le fer de lance de l'attaque dijonnaise. Crédits : JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP | Date :

Stef Peeters (Caen, milieu offensif, 25 ans) - L'an dernier, le Stade Malherbe faisait la bonne pioche en Belgique avec Ivan Santini, auteur de 15 buts. Rebelote avec ce joueur déniché à Saint-Trond, où il a totalisé 5 buts et 12 passes décisives. Crédits : Wikimedia Commons / Benoit-caen / CC BY-SA 4.0 | Date :

Dimitri Lienard (Strasbourg, attaquant, 29 ans) - L'un des grands artisans du titre alsacien en Ligue 2. Il a fini deuxième meilleur passeur (11) du championnat. Crédits : FRANCOIS LO PRESTI / AFP | Date :

Gael Kakuta (Amiens, milieu offensif, 26 ans) - Formé à Lens, il fait partie de ces joueurs techniques partis un peu trop tôt. Il avait signé son premier contrat pro à Chelsea, avant de multiplier les prêts ratés et finir en Chine. Enfin la renaissance ? Crédits : CIAMBELLI/SIPA | Date :