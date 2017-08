publié le 06/08/2017 à 11:26

La quête du Graal. L'Olympique de Marseille cherche à tout prix un numéro 9 pour donner encore plus de poids à une attaque qui promet. En effet, malgré les prestations enchanteresse du soyeux Valère Germain, les Phocéens veulent un autre attaquant axial afin de faire face à toutes les échéances sportives de la saison à venir. Et le staff de l'OM semble se tourner vers Milan pour trouver sa pointure.



Si la piste Carlos Bacca est creusée depuis plusieurs semaines, elle serait mise en stand by par plusieurs acteurs du dossier à en croire L'Équipe. Si le Milan AC semble privilégier Marseille pour son attaquant, pensant le club capable de payer 15 à 20 millions d'euros pour le Colombien, le joueur espère toujours retourner au FC Séville comme l'a confirmé samedi 5 août son agent à la presse espagnole.

Côté français, si le rêve Giroud semble inaccessible, la piste numéro 2 semble mener vers l'Inter et son attaquant monténégrin Stevan Jovetic. L'ex-pépite de la Fiorentina s'est perdue à City et un peu à l'Inter avant de faire une bonne demi-saison au FC Séville. Mobile, d'une finesse technique rare, son talent est immense et a encore beaucoup à offrir à seulement 27 ans.



Toujours selon L'Équipe, une offre de l'OM a été refusée par l'Inter qui espérerait autour de 15 millions d'euros pour son attaquant. Reste à savoir si le joueur est tenté par l'aventure olympienne. En parallèle, Marseille s'est sans doute rendu compte des lacunes de Patrice Evra côté gauche et aurait transmis une demande de prêt à Aston Villa concernant Jordan Amavi, avec une clause d'achat automatique de 11 millions d'euros. Pas de réponse pour le moment.