publié le 02/04/2017 à 18:22

L'équipe de France chevillée au corps et au cœur. Invité de RTL dans Le Club Liza, Dimitri Payet a montré que ses choix de carrière avaient désormais pour objectif le maintien de sa place au sein des Bleus, à commencer par le bras de fer mené avec West Ham lors du mercato d'hiver afin de quitter Londres pour rejoindre l'Olympique de Marseille. "Je me suis dit : 'Depuis le début de la saison comment ça se passe avec West Ham ?'", raconte-t-il. "On a changé de système avec 5 défenseurs (...) On joue long, on joue bas donc moi j'ai du mal à m'exprimer", a confié Dimitri Payet. Il s'est alors dit : Je prends le risque de ne pas jouer à un an de la Coupe du monde alors que les places sont chères", a-t-il expliqué.



Vient alors la décision de signifier ses envies de départ, coûte que coûte, alors "qu'il y avait des touches déjà après l'Euro", parmi lesquelles "des équipes de Premier League" mais le joueur ne voulait pas aller au clash à ce moment-là. La prise de risque a attendu janvier pour un retour en France, à l'OM. Rudi Garcia et le projet de l'OM ont emporté les faveurs du Réunionnais. "Rudi Garcia m'a dit les mêmes mots que quand je suis arrivé à Lille", a avoué Dimitri Payet.

On a faim, on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait. On a les yeux tournés vers la Russie Dimitri Payet





Payet de retour, c'est donc une arme de plus pour Didier Deschamps, qui a testé la classe biberon du football français lors des rencontres face au Luxembourg et à l'Espagne. Une concurrence bienvenue pour Dimitri Payet. "Ça maintient tout le monde sous pression, et ça augmente le niveau de la sélection", positive le milieu offensif de l'OM. De nouveaux talents au service de Bleus ambitieux qui veulent effacer la déception de l'Euro 2016. "On a faim, on n'a pas pu avoir ce qu'on voulait (à l'Euro ndlr). On a les yeux tournés vers la Russie, on a envie de le faire", annonce-t-il déterminé. "Il s'est passé quelque chose pendant l'Euro, on sait que ce ne sera pas facile", a ajouté un Dimitri Payet déterminé.

