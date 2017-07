publié le 10/07/2017 à 12:42

Un grand numéro 9. La quête du buteur est une obsession pour la plupart des directeurs sportifs et celui de l'Olympique de Marseille n'échappe pas à la règle. Andoni Zubizarreta doit remplacer Bafétimbi Gomis et l'arrivée de Valère Germain n'a pas vocation à se substituer au départ de "la Panthère". Selon les informations de plusieurs médias, l'OM rêverait d'Olivier Giroud en lui proposant des émoluments confortables mais surtout la perspective d'avoir du temps de jeu et de l'exposition avant la Coupe du monde.



Mais le joueur serait tenté de faire traîner le dossier car il souhaite s'imposer à Arsenal malgré la présence d'Alexis Sanchez à son poste et l'arrivée d'Alexandre Lacazette pour 60 millions d'euros. En parallèle, l'international français est aussi courtisé par des clubs anglais comme West Ham mais surtout Everton, qui vient de vendre Romelu Lukaku pour plus de 100 millions d'euros à Manchester United. Les chances marseillaises s'amenuisent donc, même si les Phocéens y croient encore et feront le forcing dans ce dossier.

Rami arrive, les plans B activés en attaque

Mais deux précautions valant mieux qu'une, l'OM se penche sur des plans A' et B. Le premier mène vers Carlos Bacca, international colombien du Milan AC. Si le joueur serait d'accord avec le club, la gourmandise du Milan freinerait Marseille. Les Rossoneri réclameraient 20 millions d'euros pour leur avant-centre barré par la venue du buteur portugais André Silva. Les Marseillais souhaiteraient plutôt un prêt avec une option d'achat obligatoire.

La dernière ligne (connue) lancée par les recruteurs de l'OM, est celle menant vers l'attaquant ivoirien de Manchester City, Wilfried Bony. L'avant-centre en perte de vitesse depuis plusieurs saisons pourrait vouloir se relancer à Marseille selon L'Équipe. À 29 ans il a un salaire digne d'un joueur de City mais surtout un coût en transfert de 15 millions d'euros, indique le quotidien. Un tarif sans doute jugé cher pour un joueur qui a mis 6 buts en 2 saisons, mais le dossier serait ouvert sans être prioritaire.



En attendant, Rudi Garcia a précisé que l'OM attendait encore un défenseur, un milieu et un attaquant, au moins. Derrière, la piste ADil Rami semble de plus en plus bouillante et si le FC Séville ne veut rien lâcher sur le plan financier, les offres de l'OM se rapprocheraient de plus en plus du prix demandé par les Andalous. Le joueur pourrait poser ses valises d'ici quelques jours, tout comme Steve Mandanda, dont le transfert serait bouclé et qui s'entraînerait déjà avec le club dont il a été le capitaine et le portier pendant 9 ans.