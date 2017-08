L'OL déroule face à Strasbourg, l'AS Saint-Étienne asphyxie Nice

publié le 05/08/2017 à 21:55

C'est le premier multiplex Ligue de la saison. Et une fois n'est pas coutume, il y avait de grosses équipes à suivre lors des rencontres de ce samedi 5 août. L'Olympique lyonnais, avec une équipe remaniée de moitié par rapport à la saison passée et un Fekir à la fois affûté et capitaine, a fait une rentrée sur les chapeaux de roues, au Groupama Stadium face à un historique de la L1 pourtant promu, le RC Strasbourg. Les hommes de Jean-Michel Aulas ont glané les trois premiers points de la saison grâce à deux doublés : deux buts de Mariano Diaz (23e et 60e), chargé de faire oublier Alexandre Lacazette, et un but (91e) et une transformation d'un pénatly réalisée par Fékir (59e). En remportant le premier match de la saison par 4 buts à rien, les Lyonnais prennent la tête provisoire du classement de Ligue 1.



Saint-Étienne recevait l'OGC Nice, sur le podium la saison passée, pour une superbe affiche. Oscar Garcia était attendu sur le banc stéphanois et devant le public de Geoffroy-Guichard. Les Verts, qui ont échoué dans leurs quatre dernières confrontations face à Nice, s'imposent cette fois en ouverture de cette saison 2017-2018 par un but à zéro. Bamba a douché les ardeurs des Niçois d'entrée de jeu (4e).

Trois autres matches avaient lieu dans le même temps, samedi 5 août. Metz a été battu à domicile par Guingamp (1-3), et Montpellier, qui jouait à la Mosson pour la première fois en match officiel depuis le décès de l'emblématique Louis Nicollin face à Caen, lui a rendu hommage de la plus belle des manières en arrachant la victoire (1-0). Le but est signé Camara.



Après Amiens et Strasbourg, Troyes affrontait Rennes au Stade de l'Aube pour une énième saison de promu après une relégation il y a deux saisons. Les deux équipes se sont neutralisées (1-1) avec des buts de Grandsir (47e) pour Troyes et Tell (69e) pour Rennes. Les Aubois ont réalisé une belle prestation mais ont, comme souvent par le passé, manqué d'efficacité, à l'image d'Adama Niane, meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière.