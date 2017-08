publié le 05/08/2017 à 11:30

Laver l'affront. En championnat et en Ligue des champions. Six ans après l'arrivée des Qataris et de leur puissance financière gigantesque, le Paris Saint-Germain a marqué un coup d'arrêt pour la première saison d'Unai Emery. Sur le plan national, il a été détrôné et empêché de signer un cinquième titre consécutif. Le tout par une équipe de gamins pétris de talent et qui contraste grandement avec les stars clinquantes de l'effectif parisien. Au niveau européen, nul besoin désormais de rappeler les détails de l'humiliation infligée par le FC Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions. Maigre consolation : Paris a quelque peu sauvé son honneur avec la Coupe de France et la Coupe de la Ligue.

Les objectifs de la saison 2017-2018

Sans aucun doute, le Paris Saint-Germain va tâcher de faire tomber le Rocher pour remonter sur le trône du championnat. Mais comme toujours, ce sont les performances de l'équipe sur la scène européenne qui seront scrutées dans le monde entier. Le Paris Saint-Germain va-t-il parvenir à retrouver les quarts de finale et même à briser ce qui semble être un plafond de verre ? Comme il ne se trouve dans le premier chapeau (réservé aux champions comme Monaco) pour la phase de groupes, devra-t-il sortir le grand jeu dès les premiers matches ? Une chose est sûre : une nouvelle déroute prématurée fera désordre.

À quoi ressemble le mercato pour l'instant ?

Avant l'arrivée spectaculaire de Neymar pour 222 millions d'euros, le Paris Saint-Germain n'avait pas attendu cette signature pour faire ses emplettes. Le club parisien a déboursé environ 15 M€ pour s'offrir les services du latéral gauche espagnol Yuri Berchiche (27 ans). Arrivé de la Real Sociedad, il remplace Maxwell, parti à la retraite. Inconnu du grand public, mais suivi par Unai Emery, il sera probablement la doublure de Layvin Kurzawa qui doit franchir un palier. Surtout, le PSG a réussi à enrôler Dani Alves. Malgré son âge (34 ans), celui qui a disputé l'an passé la finale de Ligue des champions avec la Juventus a déjà démontré, lors du Trophée des champions, toute sa palette technique en marquant et en délivrant une passe décisive. Au rayon des départs, le gardien italien Salvatore Sirigu est définitivement parti après plusieurs prêts successifs. Si rien n'est encore fait, Serge Aurier et Grzegorz Krychowiak sont poussés vers la sortie, tout comme Jesé.

Le point fort

Auparavant, le PSG disposait déjà d'un trio offensif de grande qualité. Il tient désormais un quatuor dantesque, avec Neymar, Draxler, Di Maria et Cavani. Le cador brésilien devrait sans doute occuper le côté gauche (comme au FC Barcelone) ou évoluer derrière l'avant-centre uruguayen, dans un registre similaire à celui qu'il occupe avec la sélection nationale du Brésil. Cette armada offensive s'accompagne de ressources sur le banc, telles que Javier Pastore, Lucas, Gonçalo Guedes et le prometteur milieu argentin Giovani Lo Celso dont il faudra suivre les progrès de très près.

Le point faible

La défense parisien pourra-t-elle enfin s'appuyer sur un gardien offrant sérénité et sécurité ? La saison passée, Kevin Trapp et Alphonse Areola ont tous deux montré qu'ils étaient fébriles au plus haut niveau. Les deux joueurs ont dû se partager le temps de jeu, à la suite de bévues de l'un et l'autre. Le portier allemand a affiché à plusieurs reprises des problèmes de concentration. Quant à son coéquipier français, formé au club, il a souvent montré des lacunes techniques, en particulier sur ses appuis à gauche. Reste à savoir si le problème sera résolu avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur des gardiens, censé remplacé le précédent faisant l'objet de reproches au sein du staff.

L'équipe type probable

Areola - Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa - Verratti, Motta - Di Maria, Neymar, Draxler - Cavani.