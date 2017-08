publié le 04/08/2017 à 10:20

Flamboyant, enthousiasmant, surprenant même. Le Monaco 2016-2017 a fait un beau champion et a saupoudré son exceptionnel championnat par un parcours étincelant en Ligue des champion, stoppé en demi-finale par une impitoyable Juventus. La saison du club est donc extrêmement positive, entre jeu séduisant et la montée en puissance de certains talents déjà connus et l'apparition de quelques "pépites", à commencer par Kylian Mbappé.



Le plan de Vadim Vasilyev s'est déroulé sans accroc avec un projet plus "low-cost" qu'au début de l'aventure russe, et enfin arrivé à maturité et devenu gagnant au bout de 3 saisons sous Leonardo Jardim. Place désormais à une saison de confirmation toujours délicate pour un champion "surprise", le PSG étant le super-favori de chaque exercice qui débute. D'autant que Monaco n'a pas forcément vocation dans son projet d'être champion chaque année.



Objectif de la saison 2017-2018

"Monaco ne reste jamais le favori". Ces propos de Leonardo Jardim à l'AFP montrent bien le fonctionnement monégasque. "Nous travaillons pour avoir du beau jeu, pour gagner les matches, pour gagner les trophées", a explique l'entraîneur portugais. "Il y a des années où on y arrive, d'autres non, parce que nous n'avons pas les possibilités qu'ont les autres clubs d'acheter des joueurs qui sont déjà prêts", précise-t-il.

Monaco ne peut pas se permettre de refuser une grosse vente de joueurs, son but est d'amener de jeunes talents achetés assez cher (Bakayoko avait coûté 14 millions d'euros, Mendy et Bernardo Silva 15 millions) et d'effectuer une grosse plus-value à la revente. Les trois joueurs pré-cités ont été revendus pour 153 millions il y a quelques semaines.



Mais concrètement, dans le contexte de la Ligue 1 et en gardant Lemar, Fabinho, Falcao et Mbappé, l'ASM reste un sérieux concurrent au titre. Car après tout, chaque équipe n'affronte le PSG que 2 fois. C'est face aux autres clubs que la saison du club de la Principauté se jouera, et il semble garder pour le moment une longueur d'avance. Côté Ligue des champions, le tirage au sort des poules sera crucial et conditionnera l'ambition d'une ASM qui ne sera plus une surprise.

Quel mercato pour les Monégasques ?

Monaco a enregistré 6 départs pour 6 arrivées, sans compter les prêts et le retour de prêt. Comme on pouvait s'y attendre, c'est du côté des sorties que l'on reconnaîtra les noms : Silva, Bakayoko, Mendy, Dirar, Germain et Diallo. Les 5 premiers étaient des pions essentiels de la longue saisons monégasque et leur remplacement est l'une des principales inconnues.



Côté arrivées, celle de Youri Tielemans est celle qui enchante le plus. Déjà à l'aise et au talent évident, il devrait former une bonne paire au milieu avec Fabinho. Mboula, Gaspar et Kongolo restent des talents bruts à polir et la relève de l'ASM devrait être trouvée dans les joueurs déjà présents et dont le staff espère l'éclosion cette année. Jorge, Touré, ou Lopes pourraient se révéler et être les prochains joueurs convoités sur le marché des transferts.

Le point fort

Le milieu de terrain. Certes on aurait pu mettre l'attaque, mais on ignore encore si Kylian Mbappé va rester et comment Bernardo Silva sera remplacé. Enfin il faudra aussi trouver des automatismes sur les ailes avec le départ à gauche de Benjamin Mendy. Par contre, et ce malgré le transfert de Tiémoué Bakayoko à Chelsea, le "double pivot" Fabinho-Tielemans devrait être le centre névralgique de l'équipe.



Fabinho restera le patron tactique de l'équipe mais les clés techniques pourraient bien échoir à Youri Tielemans. Le jeune belge de 20 ans a montré qu'en quelques matches il était devenu la plaque tournante de l'équipe. Bien épaulé par un Fabinho toujours impeccable et qui finira par digérer la petite déception d'un non transfert, les deux joueurs formeront un duo extrêmement technique et au QI football au-dessus de la moyenne.



C'est de leurs pieds que sera dicté le tempo de l'équipe pour alimenter un duo explosif sur le papier : Falcao-Mbappé. Mais la menace d'un départ du second plane encore sur la Principauté.

Le point faible

Le banc. En perdant Valère Germain et Nabil Dirar, Leronardo Jardim a vu partir ses meilleurs soldats et ses plus précieux remplaçants. En démarrant un nouveau cycle de travail et en faisant monter en grade de jeunes joueurs, le banc monégasque se retrouve un peu tendre pour affronter les compétitions de haut niveau. C'est en partie une classe biberon qu'aura l'entraîneur au moment de piocher dans les remplaçants.



Néanmoins, et comme cela a été le cas auparavant, les jeunes pousses disposent de tuteurs expérimentés et précieux. Subasic, Glik, Fabinho et Falcao sont des guides capables de faire mûrir très vite les talents précoces. Par ailleurs, des joueurs comme Lemar (s'il reste) ou Sidibé ont aussi de la bouteille pour encadrer la jeune garde.

L'équipe probable

Subasic - Sidibé, Glik, Jemerson, Kongolo - Lemar, Tielemans, Fabinho, Lopes - Mbappé, Falcao (tout cela sous réserve qu'il n'y ait pas d'autres départs).