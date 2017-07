publié le 11/07/2017 à 15:19

Valère Germain et Luiz Gustavo déjà intégrés à l'effectif, Steve Mandanda tout proche d'un retour et les retrouvailles d'Adil Rami avec Rudi Garcia, l'OM n'a plus qu'un dossier prioritaire à régler : celui de l'attaquant de pointe qui remplacera Bafétimbi Gomis. Sur le papier, Olivier Giroud semble avoir le profil idéal, de la nécessité de se relancer à un an du Mondial à son entente en Bleu avec Dimitri Payet. Mais selon plusieurs sources, l'ancien Montpelliérain préfère dans un premier temps étudier les offres émanant du championnat anglais.



Jusqu'à présent, les solutions de repli des dirigeants phocéens menaient au Colombien de l'AC Milan Carlos Bacca (30 ans) et au Monténégrin de l'Inter Milan Stevan Jovetic (27 ans). Lundi 10 juillet se sont ajoutés l'Ivoirien de Manchester City Wilfried Bony (28 ans) et le Français du Celtic Glasgow Moussa Dembélé (20 ans). Mardi 11 juillet, France Football ajoute une autre cible potentielle : le Croate de la Fiorentina Nikola Kalinic (29 ans), auteur de 27 buts ces deux dernières saisons en Serie A.

Cet avant-centre tant recherché ne sera en tout cas pas le Camerounais Samuel Eto'o, toujours en activité à 36 ans. Selon des informations de Foot Mercato, l'ancien joueur du Barça, de l'Inter ou de Chelsea, actuellement sous contrat en Turquie avec Antalyaspor, a été proposé à Jacques-Henri Eyradu, Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia. Refus poli des pilotes de "l'OM Champions Project", qui auraient également dit non au Brésilien de l'Inter Gabriel Barbosa Almeid (20 ans), surnommé "Gabigol".