publié le 03/07/2017 à 12:59

Ce n'est ni le plus connu des Brésiliens, ni le plus spectaculaire sur le papier, mais l'Olympique de Marseille est en passe de réussir un gros coup. Sauf retournement de situation et/ou visite médicale non satisfaisante lundi 3 juillet, Luiz Gustavo, international auriverde à 41 reprises (deux buts), vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern Munich en 2013, va s'engager avec le club phocéen pour les quatre prochaines saisons contre une indemnité de transfert aux alentours de huit millions d'euros.



Depuis son départ du Bayern il y a quatre ans, le milieu défensif de 29 ans évolue toujours en Allemagne, à Wolfsburg. À Marseille, il devrait prendre la succession en sentinelle de William Vainqueur, qui semble chaque jour plus proche d'un départ même si rien n'est acquis. Luiz Gustavo peut également dépanner au poste d'arrière gauche et en défense centrale. Dans ce secteur, la priorité reste d'attirer Adil Rami (31 ans), avec qui il faut encore trouver un accord.

En attaque, l'OM espère toujours pouvoir associer Olivier Giroud (30 ans) à Valère Germain, sa première recrue. Le pessimisme gagne toutefois du terrain ces dernières heures. La probable arrivée d'Alexandre Lacazette à Arsenal peut-elle faire évoluer la donne ? Les dirigeants phocéens gardent parallèlement un œil sur le Colombien du Milan AC Carlos Bacca (30 ans), désormais sensible à l'intérêt de l'OM, et au Monténégrin de l'Inter Milan Stevan Jovetic (27 ans).